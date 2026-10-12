ALLERTA METEO in tutta la Campania, ancora forte maltempo e allagamenti: da quando

La protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo: dalle 14 di oggi, lunedì 12 ottobre, alle 6 di domani mattina, martedì 13 ottobre, l’intero territorio sarà interessato da piogge e temporali con una allerta meteo di livello Giallo.

Allerta meteo in Campania del 12 ottobre 2026

La perturbazione porterà piogge e temporali che, a scala locale, potrebbero essere intensi. L’avviso, diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli dovuta alle piogge degli ultimi giorni e agli incendi che hanno interessato il territorio.

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e di prestare la massima attenzione al rischio idrogeologico. Al fine di mitigare e contrastare i fenomeni previsti, vanno attuate tutte le misure strutturali e non strutturali previste, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.