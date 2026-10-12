“Salvate il mio bambino”: le ultime parole di Greta, morta a 33 anni, incinta di 7 mesi

Avrebbe cercato di proteggere il suo bambino fino all’ultimo respiro Greta Astarita, la mamma di 33 anni, al settimo mese di gravidanza, morta all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dopo aver accusato un malore.

Greta, morta in gravidanza dopo un malore a 33 anni

Originaria di Piano di Sorrento, Greta era già mamma di una bambina di 5 anni e stava per dare alla luce il suo secondo bambino, Nicolò. Una gioia tramutata in una tragedia senza fine e nell’avvio di un’inchiesta per duplice omicidio colposo, per fare luce sulla morte della 33enne e del suo bambino.

Stando a quanto emerso, Greta si sarebbe sentita male improvvisamente, accusando forti dolori all’inguine. Si sarebbe, così, recata al pronto soccorso dove, subito dopo i controlli di rito, sarebbe stata dimessa. Tornata a casa i dolori si sarebbero intensificati fino a farla svenire.

Accompagnata nuovamente in pronto soccorso e appurate le gravi condizioni mediche della donna e del suo piccolo, i medici avrebbero scelto di intervenire con un parto d’urgenza ma il piccolo, purtroppo, non ce l’ha fatta. La madre sarebbe stata trasferita in rianimazione ma, dopo aver lottato tra la vita e la morta, è deceduta a poche ore dal suo bambino.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, Greta, nel corso del ricovero, avrebbe più volte detto ai medici: “Salvate il mio bambino”. Il nonno paterno del bambino mai nato e della sua sorellina di 5 anni ha raccontato: “Non abbiamo capito nulla, ci siamo accorti solamente dopo della gravità della situazione. Ma non chiediamo nulla, solo tranquillità e basta. Mio figlio sta male e abbiamo una bambina di 5 anni di sopra, stiamo facendo il possibile per nont traumatizzarla”.