Allerta meteo arancione, ancora chiuse scuole e parchi a Torre del Greco: l’ordinanza

A seguito della proroga dell’allerta meteo arancione, diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha firmato una nuova ordinanza per disporre la chiusura delle scuole, del cimitero, dei parchi e giardini pubblici dalle ore 15 di oggi, venerdì 9 ottobre, alle 15:00 di sabato 10 ottobre 2026.

Allerta arancione, ancora scuole e cimitero chiusi a Torre del Greco

La Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta meteo attualmente in vigore innalzandone il livello in alcune aree: a partire dalle 15:00 di oggi, 8 ottobre, e fino alle 15:00 di domani, 9 ottobre, l’allerta diventerà Arancione per l’intera Zona 1 che comprende Napoli, i territori del Vesuviano e le isole del Golfo.

Sulla scia del provvedimento emanato nella giornata di ieri, l’amministrazione comunale torrese “al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e prevenire situazioni di pericolo per la cittadinanza” ha prorogato le misure precauzionali e contenitive già adottate con la precedente ordinanza.

Per tutta la durata dell’allerta, dunque, sarà ancora limitata la frequentazione dei luoghi pubblici all’aperto ed esposti, quali parchi, giardini, cimiteri e istituti scolastici, fino alle ore 15:00 di domani, sabato 10 ottobre, salvo ulteriori valutazioni.