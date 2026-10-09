Vanno a prendere la figlia a scuola, sommersi dalla pioggia: “Scappati dai finestrini, ma siamo rovinati”

Momenti di paura a Varcaturo, nel comune di Giugliano, dove una coppia ha rischiato di restare intrappolata nella propria auto a causa dell’acqua che in pochi istanti ha invaso la strada durante l’ondata di maltempo. Marito e moglie sono riusciti a mettersi in salvo uscendo dal finestrino. Nel giro di pochi minuti la famiglia ha perso l’unico mezzo di cui dispone, indispensabile per la vita quotidiana. Oltre allo spavento, ora c’è un problema molto concreto: come ripartire senza un’auto.

L’acqua sale in pochi istanti, perso l’unico mezzo di trasporto

La coppia stava andando a prendere la figlia a scuola quando l’acqua ha cominciato a salire rapidamente attorno alla vettura. Il livello è aumentato in pochissimo tempo, fino a rendere la situazione estremamente pericolosa. Con l’acqua che continuava a crescere, la coppia non ha avuto alternative: per mettersi in salvo è stata costretta a uscire dal finestrino. Per fortuna, stando a quanto riferito, i due sono riusciti a raggiungere un punto sicuro, ma l’auto è rimasta sommersa.

Quell’auto era l’unico mezzo della famiglia: serviva ad accompagnare la bambina a scuola e permetteva all’uomo di raggiungere ogni giorno il luogo di lavoro. Senza, gli spostamenti quotidiani diventano un’incognita. «Non sappiamo come uscirne adesso», raccontano i familiari, che si trovano ad affrontare una situazione economica e organizzativa molto complicata, dopo aver perso in pochi minuti un bene essenziale. Su GoFundMe è stata aperta una raccolta fondi rivolta a chiuque voglia, e possa, aiutarli a ritrovare la normalità.