Torna in città Edit Napoli, la fiera internazionale del design dal 9 all’11 ottobre 2026. Workshop, stand e eventi in location mozzafiato.

Fiera del design: gli eventi

La fiera è dedicata al design d’autore, editoriale e indipendente, il cuore dell’evento è La Santissima, in Vico Trinità delle Monache 1 a Napoli, conosciuto anche come ex Ospedale Militare, nella zona di Montecalvario, aperta dalle 9.00 alle 19.00.

Durante il weekend ci saranno oltre 80 stand di espositori italiani e internazionali, il tema scelto per questa edizione è “Where Design Shapes”, un invito a guardare oltre l’oggetto finito, per scoprire tutto il lavoro e il retroscena che lo crea e gli da forma. Tra le novità 2026 il format: “camera con vista”che trasforma le antiche cellette della Santissima in ambienti dedicati al design, proponendo nuove idee dell’abitare contemporanee.

Edit Cult: il programma

Durante la fiera il programma EDIT Cult propone sei appuntamenti nel quartiere Chiaia tra chiese, palazzi storici, musei e fondazioni. A Villa Pignatelli verranno messi in scena gli esiti del progetto portato avanti dalle gemelle Margaret e Christine Wertheim, segue la mostra Controtempo, personale di Massimo Lunardon alla Fondazione Plart, con oltre cinquanta opere che raccontano il suo percorso e le collaborazioni con artisti e designer. Nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, invece, Common Ground di Margherita Rui mette al centro il tema della tavola, della convivialità e delle tradizioni manifatturiere italiane. La chiesa di San Rocco alla Riviera di Chiaia, ospita le sculture di Fabrizia Frezza e Felice Limosani ispirate agli Archetipi di Pace. Light on Spain, con progetti di designer spagnoli – Palazzo Cellamare, Via Chiaia 149/E. L’equilibrista, di Lombardini22 – Palazzo Ruffo della Scaletta, Via Ascensione 4/B. Tutte le mostre sono visitabile dalle 9.00 alle 19.00 per tutta la durata della fiera.

Per partecipare a EDIT Napoli è disponibile un n biglietto unico che permette di visitare sia la fiera principale sia tutte le sei sedi del programma EDIT Cult al costo di 20 euro.



