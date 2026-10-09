Apre l’altro ingresso della Stazione Duomo, avrà anche un percorso museale: come sarà

La stazione Duomo della Linea 1 della Metropolitana di Napoli risulta, ad oggi, completata con l’apertura dell’ingresso dal lato di via Duomo superiore: gli utenti potranno disporre sia dell’accesso lato mare sia quello nuovo.

Completati gli ingressi della stazione Duomo di Napoli

La stazione entra nel pieno di regime di esercizio, così come la discesa con il gruppo di ascensori verso le banchine profonde di stazione (29 metri sotto il livello del mare). Prosegue, invece, il rimontaggio del Tempio dei Giochi Isolimpici di Napoli, progetto che la Soprintendenza e il Comune hanno approvato in via definitiva.

Mentre la parte dei servizi ferroviari risulta terminata, la Stazione Duomo accoglierà anche un percorso museale d’eccellenza dedicato ai Giochi che si sono tenuti dal 2 d.C., fino al III e IV secolo, con cadenza quinquennale. Famosissimi nella antichità, gli unici alternativi a quelli di Atene ed autorizzati da Roma, della stessa importanza da cui iso-olimpici, con partecipanti per 5 giorni provenienti da tutti i luoghi rilevanti dell’epoca. Una scoperta, quella del tempio, che giustifica il forte impatto della stazione rispetto all’impianto razionale del Risanamento di inizio Novecento, con questo importantissimo ricordo della grandezza di Napoli Antica nel Mondo greco e romano che riemerge all’improvviso dalle profondità della Storia.

“Con l’apertura della seconda uscita si completa la configurazione definitiva degli accessi della stazione Duomo, finora limitati a causa dei lavori, che proseguono ancora per la parte archeologica – ha evidenziato il sindaco Gaetano Manfredi –. Per quanto riguarda la stazione Tribunali, siamo vicini all’apertura, che dovrebbe avvenire prima di Natale. Abbiamo destinato risorse e rafforzato l’operatività di ANM per gli interventi di manutenzione straordinaria delle stazioni. Con l’uscita dell’azienda dal regime di amministrazione controllata c’è maggiore flessibilità e sarà quindi possibile portare avanti progressivamente anche questo programma di interventi“.

“Con oggi – ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza – si concludono i lavori relativi agli accessi e, di conseguenza, la stazione Duomo potrà contare sulla piena funzionalità di tutti i servizi per gli utenti. Proseguono invece gli interventi archeologici per la ricostruzione del tempio dei Giochi Isolimpici. Dal punto di vista tecnico la stazione è quindi completata, mentre la parte museale sarà ultimata nel 2028“.