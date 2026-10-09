ALLERTA METEO, ancora scuole chiuse nel Napoletano: dove e fino a quando

A seguito della proroga dell’avviso di allerta meteo arancione in Campania, alcuni sindaci della provincia di Napoli hanno disposto la chiusura delle scuole e di altri luoghi pubblici all’aperto anche per la giornata di domani, sabato 10 ottobre 2026. Per molti studenti si tratta di una giornata già festiva, quelli che invece frequentano gli istituti anche di sabato saranno costretti a saltare la lezione.

Allerta meteo, scuole ancora chiuse in provincia di Napoli: dove

Anche stavolta il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha deciso di sospendere l’accesso a scuole, parchi, giardini pubblici e cimitero, estendendo alla giornata di domani, l’ordinanza già emanata ieri. Le scuole chiuderanno anche a Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Villaricca, Marano e Giugliano, quest’ultima tra le zone più colpite dall’ondata di maltempo. Lezioni sospese anche a Quarto, Melito, Volla, Sorrento e Meta di Sorrento.

Nelle prossime ore, altri Comuni potrebbero emanare simili ordinanze, dunque seguiranno ulteriori aggiornamenti. L’allerta arancione, già in vigore a Napoli, nel Vesuviano e sulle isole del Golfo, è stata prorogata fino alle ore 15:00 di domani, 10 ottobre. Il livello arancione è stato stabilito anche per la zona che comprende la penisola sorrentino-amalfitana.