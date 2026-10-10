Il Savoia torna in casa e conquista la vittoria: il trionfo al Giraud

Una giornata indimenticabile per il Savoia, che è finalmente tornato a giocare allo Stadio Giraud, che si è riaperto ad un campionato professionistico dopo 25 anni. La vittoria in casa ottenuta contro l’Inter U23 segna un momento storico per la squadra.

Il mister Formisano: “La vittoria del Giraud e della nostra gente”

«Questa è la vittoria del gruppo, un gruppo fantastico fatto da ragazzi giovani che vogliono prendersi una carriera», ha dichiarato il mister Alessandro Formisano, «Mi permetto di aggiungere che questa è la vittoria del Giraud, nel nostro stadio, della nostra gente. […] La vera svolta è stato giocare in casa nostra»

La tensione al Giraud era alta per questa vittoria storica, scoppiata nell’entusiasmo dei tifosi con il primo goal segnato da Francesco Meola all’11esimo minuto del primo tempo.

Nemmeno la pioggia torrenziale ha smorzato l’entusiasmo dei biancoscudati e della sua tifoseria. Un second goal messo in rete da Filippo Scotti al 52esimo minuto ha riacceso nuovamente lo stadio, desideroso di ottenere la vittoria in casa. Scotti ha, infatti, sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi ricevuto durante la partita.

«L’appoggio dei tifosi lo si sente sempre. Durante queste partite soprattutto, contro una squadra come l’Inter. Credo sia emozionante e assolutamente unico da provare», ha dichiarato l’attaccante biancoscudato, «Loro ci stanno appoggiando sempre, sia durante la settimana, sia durante tutte le partite»

Una giornata attesissima da Torre Annunziata che si è conclusa con un’importante trionfo per il Savoia, precedentemente sotto di 3 punti rispetto all’Inter U23.

Un nuovo capitolo si apre per la città e la squadra, alle quali è stato finalmente restituito il Giraud, simbolo del legame storico fra la comunità e il Savoia.