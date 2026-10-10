Prende a martellate il fratello in un bar, l’orrore in Campania: colpi in testa e al viso

Attimi di terrore nella serata di ieri a Lioni, in provincia di Avellino, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver colpito a martellate il fratello all’interno di un bar.

Lioni, prende a martellate il fratello al bar: arrestato

L’uomo, un 60enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Lioni. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 da parte di un cittadino che aveva riferito di una lite in corso in Piazza della Vittoria.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, poco prima, in un bar di quel centro e per cause ancora da accertare, l’uomo avrebbe colpito il fratello maggiore alla testa e al volto con un martello. Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino.

Le ricerche avviate nell’immediatezza, hanno consentito ai militari dell’Arma di rintracciare il presunto aggressore presso la propria abitazione. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 60enne è stato associato alla Casa circondariale di Bellizzi Irpino. L’arrestato è persona sottoposta a indagini e, pertanto, presunta innocente fino a sentenza definitiva.