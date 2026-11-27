Domenica 20 novembre prende il via “L’Incanto del Natale”, la rassegna natalizia che inaugura l’avvio delle festività a Vico Equense (in provincia di Napoli) con l’accensione dell’albero e delle luminarie.

Natale 2026 a Vico Equense: albero e luminarie

L’appuntamento è alle 17:30 in piazza Umberto I e vedrà la partecipazione straordinaria di Tommaso Starace, ormai volto simbolo delle celebrazioni sportive napoletane. Sarà lui ad accompagnare la città in un momento che segna l’inizio del periodo più atteso dell’anno: l’accensione dell’albero e delle luminarie che trasformeranno il cuore di Vico Equense in un luogo incantato.

Nel corso della cerimonia inaugurale ci sarà anche l’esibizione del Coro Non Solo Gospel con performance in piazza e nell’atrio del Palazzo Storico Comunale. Lungo le strade del centro cittadino si susseguiranno anche attività di intrattenimento e animazione.

“L’accensione dell’albero e delle luminarie è un momento che ogni anno ci restituisce il senso più autentico del Natale. La gioia di ritrovarsi, di condividere emozioni e di sentirsi parte di una comunità. Vogliamo che Vico sia una città capace di accogliere, di regalare meraviglia soprattutto ai bambini e di offrire a cittadini e visitatori tante occasioni per vivere insieme le festività. Dietro questo programma c’è il lavoro di una grande rete di associazioni e realtà del territorio, alle quali va il mio ringraziamento. Domenica accenderemo le luci ma soprattutto diamo il via ad un Natale da vivere insieme, in ogni angolo della nostra città” – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Aiello.

La serata proseguirà alle 19.30, nell’atrio del Palazzo Storico Comunale, con “Christmas is Coming”, concerto del Coro Non Solo Gospel, con la direzione artistica di Marzia Illiano. L’accensione dell’albero e delle luminarie rappresenta il primo grande momento di un calendario che, fino all’Epifania, animerà Vico Equense e i suoi borghi con spettacoli, musica, laboratori formativi, iniziative per bambini, appuntamenti culturali e occasioni di incontro. Un programma costruito grazie alla collaborazione di una vasta rete di associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di rendere il Natale un’esperienza condivisa, capace di coinvolgere residenti e visitatori.