Napoli avrà presto una nuova Casa di cultura palestinese. La Comunità palestinese in Campania ha annunciato la realizzazione della Orient House, nel cuore del centro storico, e per sostenere il progetto organizza una cena solidale lunedì 30 novembre alle ore 20 al ristorante palestinese Amir. Info e prenotazioni al numero 081 5527380.

Secondo la comunità, a breve inizieranno i lavori di ristrutturazione degli spazi e l’obiettivo è comunicare quanto prima la data dell’inaugurazione. Al momento non sono stati resi noti l’indirizzo preciso né i tempi di apertura. L’iniziativa si fonda sul contributo di chi vorrà dare una mano: «Ogni sostegno, piccolo o grande, sarà prezioso», fanno sapere gli organizzatori.

Una storia che riparte dal 2003

Non è un nome nuovo per la città. Nel 2003 la Comunità palestinese in Campania inaugurò una prima sede di Orient House in via San Biagio dei Librai, che per diversi anni è stata, secondo i promotori, un importante punto di riferimento per numerose attività politiche, sociali e culturali di Napoli, fino alla sua chiusura temporanea. Oggi la comunità vuole riprendere il nome e l’esperienza di quella realtà, con «ambizioni e aspettative ancora più alte» sul piano politico, sociale e culturale.

La scelta del nome è un omaggio alla storica Orient House (Beit al-Sharq) di Gerusalemme, per anni sede di rappresentanza palestinese e luogo di innumerevoli attività politiche e culturali, legata in particolare alla figura di Faisal al-Husseini, morto nel 2001. Quella sede fu occupata e chiusa dalle autorità israeliane il 10 agosto 2001 e da allora è rimasta chiusa. Israele la considerava un’istituzione dell’Autorità nazionale palestinese che operava a Gerusalemme Est in violazione delle norme in vigore; per i palestinesi era invece un simbolo della loro presenza nazionale nella città. La comunità di Napoli dice di voler «raccogliere quell’eredità e darle nuova vita».

Cosa sarà la nuova Orient House di Napoli

Sarà, nelle intenzioni dei promotori, una casa sempre aperta, pronta ad accogliere gli studenti provenienti da Gaza e dalla Cisgiordania presenti in città da quasi un anno. Sarà anche uno spazio dedicato alle famiglie palestinesi, che potranno esporre e diffondere i propri prodotti: ricami, manufatti artigianali, dolci tradizionali e tutto ciò che vorranno condividere con la città.

La Casa si definisce aperta a tutti i democratici e a chiunque abbia «la Palestina nel cuore», disponibile ad accogliere proposte, suggerimenti e collaborazioni. Prevede un servizio di caffè arabo e tè, una biblioteca con libri in lingua araba e italiana, corsi di arabo per gli italiani e corsi di italiano per i palestinesi appena arrivati in città: un luogo pensato come spazio di incontro e di condivisione.

Come sostenere il progetto

La serata al Ristorante Amir è il primo appuntamento per raccogliere fondi: la cena palestinese servirà a finanziare la ristrutturazione e l’allestimento degli spazi. Per partecipare è necessario prenotare chiamando lo 081 5527380. Gli organizzatori invitano chi non potrà esserci a sostenere il progetto in altri modi, e ricordano che si tratta di uno spazio che dovrà appartenere «alla comunità palestinese e a tutta la città di Napoli».

Il progetto nasce in una città dove da anni sono molto attive le iniziative di solidarietà con la Palestina, e dove la comunità palestinese ha spesso promosso incontri, mostre e eventi culturali. Con la nuova Orient House, il centro storico di Napoli potrebbe tornare ad avere un luogo stabile dedicato alla cultura palestinese. Per sapere se i lavori rispetteranno i tempi e conoscere la data dell’inaugurazione, bisognerà attendere gli aggiornamenti della comunità.