Da dieci anni la quota di italiani in eccesso di peso non si muove. Le diete lampo si iniziano spesso ma raramente durano. Per uscire da questo ciclo bisogna ripartire dalle abitudini e da percorsi personalizzati, oggi accessibili anche online con servizi come Doctolib Nutri+.

Iniziare una dieta è facile, portarla avanti molto meno. Lo sa chiunque ci abbia provato più di una volta: si parte con entusiasmo seguendo un regime trovato online, si perde qualche chilo, poi qualcosa si inceppa. Dopo qualche mese si ricomincia da capo, in un ciclo che non sembra mai trovare fine.

A confermare quanto sia diffusa questa fatica sono le statistiche nazionali. Negli ultimi dieci anni, infatti, la quota di italiani in eccesso di peso è rimasta praticamente immobile (attorno al 46% per l’Istat, dato in linea con il 43% stimato dall’Istituto Superiore di Sanità). A preoccupare è soprattutto il trend tra i più giovani: dal 2016 l’obesità tra i giovani adulti è in aumento, soprattutto tra le donne, passate dal 3,6% al 6,3%.

Il problema è la vita di tutti i giorni

Più che per mancanza di volontà, le diete falliscono quando si scontrano con la vita reale, fatta di impegni familiari, orari di lavoro e pranzi fuori casa. Un piano generico non può adattarsi a queste differenze e, quando seguire la dieta diventa faticoso, la motivazione cala in fretta, soprattutto se i risultati tardano a vedersi.

Un altro ostacolo frequente è pensare i percorsi alimentari come un sacrificio temporaneo: una volta raggiunto l’obiettivo si tende a riprendere le abitudini di prima, cadendo nella trappola dell’effetto yo-yo. A complicare il quadro intervengono poi lo stress e le emozioni, con l’ansia e la fame nervosa che mettono a dura prova anche la determinazione migliore.

Il peso è solo una parte del quadro

Concentrarsi unicamente sulla bilancia fa spesso perdere di vista il valore più importante della nutrizione. Parametri fondamentali per la salute come la pressione arteriosa, la glicemia e il colesterolo dipendono infatti in larga misura da ciò che portiamo in tavola, in sinergia con il movimento, la gestione dello stress e la qualità del riposo, oltre che da fattori individuali come la funzionalità tiroidea.

Per questo nutrizione e prevenzione vanno sempre di pari passo. Eppure, le abitudini quotidiane degli italiani sono ancora lontane da un’alimentazione equilibrata: secondo l’Istituto Superiore di Sanità, solo il 5% degli adulti segue pienamente la dieta mediterranea, mentre la grande maggioranza lo fa solo in parte. E a faticare di più è proprio chi lavora e passa molto tempo fuori casa, con meno occasioni per preparare i pasti.

Perché il primo passo è il più difficile

Rivolgersi a un professionista aiuta a costruire un percorso su misura, con obiettivi realistici e cambiamenti sostenibili nel tempo. Molti, però, non lo fanno. Le ragioni sono diverse: la spesa iniziale, la difficoltà di capire a chi rivolgersi tra nutrizionista e dietologo, e la paura di mollare o di non riuscire a conciliare quotidianità e dieta. Così si torna al fai da te, tra consigli di amici, siti web e, sempre più spesso, chatbot di intelligenza artificiale.

Dal fai da te a un piano su misura

Accanto alle tradizionali visite in studio, l’offerta di servizi sanitari si sta evolvendo per rispondere alle esigenze di ogni giorno. Crescono così le consulenze nutrizionali a distanza, pensate per abbattere le barriere logistiche e rendere più semplice l’inizio di un percorso. In questo scenario si inserisce Doctolib, la piattaforma digitale già utilizzata da milioni di italiani per prenotare visite ed esami, che ha ampliato la propria offerta lanciando Doctolib Nutri+ : un servizio dedicato ai percorsi nutrizionali in teleconsulto.

Il funzionamento è semplice e guidato. La persona compila un breve questionario iniziale per delineare i propri obiettivi, le abitudini quotidiane ed eventuali condizioni di salute. In base alle risposte, il sistema aiuta a individuare la figura più adatta, orientando la scelta verso un biologo nutrizionista oppure, qualora serva una valutazione clinica più approfondita, verso un medico specialista come un dietologo, un endocrinologo o un internista. Per muovere i primi passi in serenità, il colloquio conoscitivo iniziale è gratuito , mentre le visite successive hanno tariffe trasparenti, comunicate sempre in anticipo.

Soluzioni digitali di questo tipo non intendono sostituirsi alle politiche pubbliche di prevenzione, ma possono aiutare a superare gli ostacoli che spingono verso il fai da te o allontanano dal supporto di un professionista. Semplificare l’accesso allo specialista aiuta a compiere quel primo passo decisivo, ricordando che un cambio di alimentazione funziona davvero soltanto quando diventa un’abitudine destinata a durare nel tempo.