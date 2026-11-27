Inizia la magia del Natale al centro commerciale Maximall Pompeii, situato a Torre Annunziata, che in vista delle festività si trasformerà in un mondo da fiaba tra scenografie da sogno, spettacoli e magia.

Natale al Maximall Pompeii: un mondo incantato, eventi gratis

Per tutto il periodo delle feste, il grande hub di Torre Annunziata diventa uno scenario incantato, con allestimenti scenografici, appuntamenti musicali, intrattenimento per grandi e piccini. Un Natale aperto a tutti dove la magia è protagonista. Se durante tutto l’anno il MaxiMall è una destinazione da vivere grazie a un calendario di concerti, spettacoli, eventi e iniziative capaci di animare i suoi spazi, a dicembre l’esperienza assume una dimensione tutta nuova.

Il management ha scelto di regalare al pubblico un’atmosfera da fiaba, trasformando gli ambienti in un suggestivo scenario natalizio, dove luci, decorazioni e allestimenti scenografici accompagnano i visitatori in un viaggio immersivo nel mondo delle feste.

Tra shopping e passeggiate da sogno, non mancherà il divertimento. Il programma, infatti, prevede un calendario fitto di appuntamenti tra spettacoli, performance e momenti musicali che animeranno la piazza centrale e gli spazi della struttura. Un’offerta di intrattenimento che punta anche a rafforzare il legame con il territorio: protagonisti di alcuni appuntamenti saranno infatti diversi istituti scolastici del circondario, coinvolti direttamente sul palco con canti e rappresentazioni natalizie.

Il momento inaugurale delle celebrazioni natalizie, il 6 dicembre, sarà accompagnato da artisti di strada e spettacoli itineranti, pronti a portare allegria, stupore e meraviglia tra i visitatori, dando ufficialmente il via a un periodo ricco di emozioni. Naturalmente, un’attenzione particolare è riservata ai più piccoli. Dal 28 novembre al 26 dicembre, Babbo Natale e i suoi Elfi saranno al MaxiMall per accogliere i bambini, raccogliere le loro letterine e ascoltare desideri e sogni. Un appuntamento che riporta al centro uno dei rituali più amati dell’infanzia e che promette di regalare ai piccoli visitatori un incontro speciale con i protagonisti della notte più attesa dell’anno.

Dal 19 al 23 dicembre sarà invece il momento di entrare nella Fabbrica dei Giocattoli, uno spazio dedicato alla creatività e alla fantasia, dove un laboratorio di stampa 3D e giochi a tema natalizio permetterà ai bambini di scoprire, sperimentare, creare e divertirsi, vivendo da protagonisti un’esperienza originale.

Per chi ama lo shopping e non rinuncia al piacere di una sorpresa, dal 1° al 27 dicembre torna anche il concorso “Il Natale ti premia”. Gli acquisti potranno trasformarsi in un’occasione per tentare la fortuna e conquistare numerosi premi, tra Gift Card, panettoni, pandori e altre sorprese attraverso le vincite instant win. E per chi conserverà la propria cartolina ci sarà un ulteriore appuntamento da non perdere: il 28 dicembre, infatti, il MaxiMall ospiterà la grande Tombola di Natale, con tanti premi in palio.

Tutti gli appuntamenti di intrattenimento sono gratuiti. Non occorre acquistare alcun biglietto per assistere agli spettacoli o partecipare ai momenti musicali: basta entrare, lasciarsi sorprendere e vivere l’atmosfera delle feste.