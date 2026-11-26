Musica, emozione e tanta solidarietà. Sabato 21 novembre, al Teatro San Luigi Orione di Ercolano, è andato in scena «Canta Napoli 3.0», lo spettacolo di Micky Sepalone e Angela Piaf trasformato per l’occasione in un concerto-evento di beneficenza. La serata ha visto una partecipazione molto sentita da parte della comunità, che ha risposto con calore all’invito a unire spettacolo e impegno sociale.

L’obiettivo era concreto: il ricavato è servito per una raccolta fondi destinata all’acquisto di una piscina per i ragazzi del Centro Don Orione, da utilizzare durante il periodo estivo. Un progetto pensato per regalare sollievo e momenti di svago a chi frequenta il Centro, in un territorio dove il caldo, ormai ogni anno, si fa sentire sempre di più.

Una piscina per l’estate dei ragazzi del Don Orione

Il Centro Don Orione è una realtà da sempre impegnata sul territorio nell’assistenza, nell’inclusione e nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Con le estati sempre più calde, una piscina a disposizione dei ragazzi rappresenta un aiuto prezioso, per trascorrere in modo più sereno e sicuro le giornate nei mesi più torridi.

La serata è stata un esempio di come lo spettacolo possa trasformarsi in aiuto concreto. Al momento non è stata comunicata la cifra raccolta: gli organizzatori daranno aggiornamenti sull’andamento del progetto e sull’acquisto della piscina. Per i ragazzi e per le loro famiglie, intanto, resta il valore di una comunità che ha scelto di stringersi attorno al Centro.

Il ruolo di Morise APS: Nunzia Sannino e Maria Caiafa

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Morise APS, guidata dalla presidente Nunzia Sannino, che ha fortemente voluto la serata con l’idea di unire cultura, musica e impegno sociale. L’evento, ricordano gli organizzatori, nasce anche dalla sinergia con Micky Sepalone, presidente dell’Associazione Canta Napoli, entrambi da anni impegnati a mettere musica, cultura e partecipazione al servizio del sociale.

Al fianco della presidente, tra i volti dell’associazione, c’è la vicepresidente, l’avvocato Maria Caiafa. Il lavoro dell’associazione, composto di organizzazione, accoglienza e contatti con il territorio, ha permesso di dare vita a un appuntamento che ha coinvolto cittadini, famiglie e realtà locali. Il quotidiano VesuvioLive.it ha seguito l’iniziativa come media partner.

Sul palco: Sepalone, Piaf e la band

Lo spettacolo si inserisce nella 19ª stagione di «Canta Napoli 3.0», progetto che in quasi vent’anni di attività ha portato sui palchi italiani la tradizione della canzone napoletana, con oltre 400 spettacoli. Il programma, un viaggio musicale tra epoche e generazioni, ha attraversato i grandi classici partenopei, le sonorità swing e ironiche di Renato Carosone, il ricordo di Pino Daniele e le interpretazioni di Dalla e Gragnaniello, fino alle contaminazioni più contemporanee.

Insieme a Micky Sepalone e Angela Piaf si è esibita la band diretta dal maestro Giuseppe Fabrizio, direttore artistico e pianista, con Francesco Genovese alla batteria, Vicente Loco al basso, Yuri Pippo alle chitarre ed Emanuele Acucella al sassofono; la regia audio era di Emmanuel Venturini. Il gran finale, secondo il programma, è stato affidato a una rilettura inedita di «’O surdato ’nnammurato». Una serata nata per divertire e, soprattutto, per dimostrare che la musica può diventare un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.