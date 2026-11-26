La città di Torre Annunziata piange la scomparsa di Salvatore Sorpino, 72 anni, storico esponente del Partito Socialista Italiano e protagonista di una stagione della vita politica e amministrativa cittadina.

L’impegno politico e sociale di Salvatore Sorpino

Salvatore Sorpino ha svolto un’intensa attività politica, ricoprendo tra il 1989 e il 1993 gli incarichi di assessore e consigliere comunale. Un’esperienza maturata in una fase importante per la città, durante la quale ha partecipato all’attività amministrativa portando avanti la propria appartenenza alla visione socialista.

Accanto all’impegno politico locale, ha sviluppato un percorso professionale nella pubblica amministrazione. Dipendente della Regione Campania, si è occupato di formazione professionale anche attraverso attività di docenza e, negli anni Novanta, ha collaborato con il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.

La sua figura è legata alla storia del socialismo torrese e a una stagione politica nella quale i partiti rappresentavano un importante luogo di partecipazione e di elaborazione delle proposte per il territorio. Il suo percorso si è sviluppato nel segno di una militanza caratterizzata dall’attenzione alla vita pubblica e alle questioni amministrative e sociali.

Anche dopo la conclusione degli incarichi istituzionali, Sorpino ha continuato a seguire le vicende politiche della sua città, mantenendo vivo l’interesse per Torre Annunziata e per le sue prospettive.

La sua scomparsa rappresenta una perdita per quanti hanno condiviso con lui l’esperienza politica e amministrativa e per il mondo socialista locale, di cui è stato uno dei principali esponenti.

Con la sua morte si chiude una pagina di storia politica cittadina, legata a una generazione che ha vissuto la militanza nei partiti come forma di partecipazione attiva alla vita democratica e alle istituzioni.