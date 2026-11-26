Si chiamava Ionela Miruna Garneata la ragazza di 24 anni uccisa dal fidanzato a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia: l’uomo, Andrea Nardini, 25 anni, avrebbe allertato i soccorsi per poi togliersi la vita.

Chi era Ionela, la ragazza uccisa dal fidanzato

La giovane, di origine romena, sarebbe stata ritrovata priva di vita presso l’abitazione della coppia, situata in via Roma. Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica della vicenda. Ionela si trovava in una pozza di sangue, ormai senza più speranze di salvarsi.

A lanciare l’allarme sarebbe stato lo stesso Nardini che, stando a quanto reso noto da Il Messaggero, avrebbe chiamato il 112 dicendo: “Ho ammazzato la mia ragazza, ora tocca a me”. Subito dopo l’assassinio, infatti, sarebbe scappato in auto per raggiungere il cavalcavia il viadotto autostradale Lora dell’A1 a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze.

Qui avrebbe prima incendiato la vettura per poi darsi fuoco a sua volta, finendo per gettarsi nel vuoto, direttamente dal ponte. Si tratta dello stesso luogo dove lo scorso 3 settembre era stata uccisa Lorena Isceri, la 45enne gettata nel vuoto dall’ex compagno che si era poi suicidato lanciandosi a sua volta dal ponte.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la tragica vicenda che ha scosso l’intera popolazione nazionale proprio all’indomani della Giornata contro la Violenza sulle Donne.