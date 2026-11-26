Mercoledì 25 novembre, nella terza giornata dell’83ª Assemblea generale della CEI riunita ad Assisi, sono stati presentati i risultati dello Studio pilota sugli abusi commessi da chierici in Italia, segnalati e trattati dagli Ordinari diocesani tra il 2001 e il 2021. La ricerca è stata condotta dall’Istituto degli Innocenti di Firenze e dal Centro per la Vittimologia e la Sicurezza dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, due enti terzi indipendenti dalla Chiesa.

Alla presentazione ha partecipato il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha rinnovato alle vittime la richiesta di perdono delle Chiese in Italia, pur nella consapevolezza che «nessuna parola potrà cancellare quanto hanno subito». Presenti anche monsignor Thibault Verny e monsignor Luis Manuel Alí Herrera, presidente e segretario della Pontificia Commissione per la tutela dei minori. Al termine del confronto i vescovi hanno approvato una mozione che individua otto nuove linee di azione.

Lo studio pilota: come è nato e cosa misura

Il percorso risale al maggio 2022, quando la 76ª Assemblea generale approvò cinque linee di azione, tra cui l’impegno a studiare i casi di abuso degli ultimi vent’anni insieme a istituti di ricerca indipendenti. Nel 2024 l’incarico è stato affidato ai due enti, e a gennaio 2025 il Consiglio episcopale permanente ha comunicato la conclusione della fase sperimentale, condotta su un campione di quattro diocesi, a cui è seguita l’estensione alle altre realtà. Per il segretario generale, monsignor Giuseppe Baturi, lo studio «non è un punto d’arrivo, ma una tappa», uno strumento di conoscenza e di responsabilità al servizio di verità, giustizia e prevenzione.

Hanno aderito 198 diocesi su 226 (l’87,6%), oltre all’Esarcato apostolico dei cattolici ucraini e all’Ordinariato militare. Le segnalazioni arrivano da 133 diocesi, mentre 65 hanno comunicato di non averne avute nel periodo. Delle 426 segnalazioni raccolte, 378 sono state ritenute utilizzabili, mentre le altre sono state escluse perché prive di informazioni, duplicate o fuori dal periodo considerato. I ricercatori precisano che lo studio non quantifica la dimensione complessiva del fenomeno: descrive solo i casi emersi negli archivi diocesani, e il periodo 2001-2021 si riferisce alla data delle segnalazioni, non necessariamente a quella dei fatti.

I numeri: vittime, tempi e risposte della Chiesa

Le analisi hanno riguardato 385 schede individuali di vittime e 880 fatti segnalati. Le vittime sono prevalentemente di sesso maschile (69,8%) e di cittadinanza italiana (86%); l’età al primo episodio si concentra tra i 15 e i 17 anni (43,9%), mentre tra le femmine prevale la fascia 11-14 anni. Tra i fatti segnalati, toccamenti, denudamenti, baci e domande a sfondo sessuale superano insieme la metà dei casi (54,4%). Il numero delle segnalazioni cresce nel tempo, da 52 nel 2001-2006 a 133 nel 2017-2021: un aumento che, avvertono i ricercatori, non implica necessariamente più abusi, ma può riflettere una maggiore propensione a denunciare e una maggiore fiducia nei meccanismi istituzionali.

Pesano i dati sui tempi: soltanto il 30,7% delle segnalazioni arriva entro un anno dai fatti, nel 17,9% dei casi passano tra 16 e 30 anni e nel 16,8% più di trent’anni. Nell’80,5% dei casi gli abusi sono stati reiterati nel tempo. L’autorità ecclesiastica ha attivato interventi nei confronti di 218 chierici, il 61,2% di quelli esaminati. I Centri di ascolto risultano interlocutori privilegiati, soprattutto per le vittime ormai adulte.

Zuppi: «Una ferita aperta nel corpo della Chiesa»

Nel suo intervento il presidente della CEI ha definito gli abusi «una ferita aperta»: il tempo, da solo, non la rimargina, e coperta in fretta, senza essere pulita, si infetta. Ha ricordato che dietro ogni caso ci sono persone con un nome e una storia, «tradite proprio da chi avrebbe dovuto custodirle», e ha ammesso che alcune hanno bussato alla porta della comunità senza trovare ascolto. «Ne proviamo vergogna e non vogliamo nasconderla», ha detto, mettendo in guardia da due tentazioni opposte: il giustizialismo e la superficialità di chi minimizza e si chiude nell’autodifesa.

Zuppi ha poi indicato nel clericalismo una radice dell’abuso, che nasce quando un’autorità, invece di farsi dono di sé, diventa possesso dell’altro. Da qui l’appello a una responsabilità condivisa: ogni comunità protegge davvero i più piccoli solo quando ciascuno si sente «non spettatore, ma sentinella». Per Baturi, che ha ricordato come gli abusi siano un problema universale e trasversale, ma particolarmente grave nella Chiesa per la sua vocazione, una prevenzione efficace richiede anche un’ampia informazione ed educazione a livello sociale.

Le otto linee d’azione dei vescovi

La mozione approvata dai vescovi, che si apre con l’ammissione che «non sempre chi ha bussato alla porta della Chiesa vi ha trovato ascolto e protezione», individua otto linee di azione: l’approfondimento dei risultati dello studio nei territori e negli organismi della CEI, in vista di una revisione delle Linee guida per la tutela di minori e adulti vulnerabili; la promozione di indagini di vittimizzazione e di nuove ricerche affidate a enti indipendenti; il maggiore coinvolgimento di vittime e sopravvissuti; la costituzione di un Osservatorio nazionale sugli abusi in ambito ecclesiale e sulla giustizia riparativa; l’istituzione di un Tribunale penale interdiocesano su base nazionale; percorsi formativi per i vescovi sull’ascolto delle vittime e sulle procedure canoniche; il rafforzamento della formazione del clero; il rilancio della collaborazione con gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.

«Nessuna norma, nessuna struttura, nessuna procedura basta da sola», sottolineano i vescovi, secondo cui le scelte daranno frutto solo se sostenute da una conversione del cuore e del loro stile pastorale. Si sono impegnati a verificare periodicamente l’attuazione di quanto deciso e a renderne conto con trasparenza alle comunità. Le decisioni, ha aggiunto Zuppi, devono arrivare «fino all’ultimo ramo»: ogni diocesi, ogni parrocchia, ogni oratorio.