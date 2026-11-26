Un ragazzo di 19 anni sarebbe stato ferito da un colpo di pistola mentre attraversava la strada a Giugliano, nel Napoletano, a seguito di una lite sfociata probabilmente per una mancata precedenza.

Giugliano, pretende la precedenza e spara a un 19enne

“Mi hanno sparato perchè volevano la precedenza” – avrebbe raccontato il giovane, come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno. L’episodio si sarebbe verificato nella serata di ieri in via Ripuaria ma la dinamica è ancora in corso di accertamento. Stando alla sua versione, il 19enne del posto, e già noto alle forze dell’ordine, stava attraversando sulle strisce pedonali quando avrebbe avuto un diverbio con il conducente di un’automobile.

L’uomo avrebbe preteso la precedenza passando rapidamente dalle parole ai fatti: avrebbe estratto una pistola aprendo il fuoco contro il ragazzo e colpendolo al polpaccio della gamba destra, per poi fuggire via, facendo perdere le sue tracce. Una testimonianza al vaglio degli inquirenti che ne stanno verificando l’attendibilità, acquisendo ulteriori elementi.

Subito dopo, il ferito si sarebbe presentato al pronto soccorso dove sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Giugliano. Il ragazzo è stato medicato e dimesso dall’ospedale con una prognosi di venti giorni. Intanto le ricerche proseguono per individuare il conducente dell’auto che avrebbe aperto il fuoco.