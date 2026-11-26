Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte a Pozzuoli, per effetto del bradisismo che caratterizza la zona dei Campi Flegrei.

Scossa di terremoto nel Golfo di Pozzuoli: la magnitudo

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano hanno rilevato l’evento sismico alle ore 4:16 di oggi, 26 novembre 2026, localizzato nel Golfo di Pozzuoli. La magnitudo è di 2.3, la scossa potrebbe essere stata chiaramente avvertita dagli abitanti della zona.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.3 ± 0.3 localizzato nel golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 04:16 ora locale (UTC ore 03:16) del 26/11/2026, alla profondità di 3,75 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.