A seguito dell’avviso di allerta meteo arancione, diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania e in vigore fino a domani, 26 novembre, il Comune di Napoli ha emanato un’ordinanza disponendo una serie di chiusure.

Allerta meteo: le chiusure del Comune di Napoli per il 26 novembre

A causa di possibili precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, di moderata o forte intensità e di venti temporaneamente forti sud-occidentali con mare agitato e possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti, il livello di allerta meteo passa dal giallo all’arancione a partire dalle ore 14:00 di oggi, mercoledì 25 novembre.

Il nuovo avviso della Protezione Civile regionale sarà valido fino alle ore 14:00 di domani, giovedì 26 novembre. Per la stessa durata resterà in vigore anche l’allerta per venti molto forti e rischio di possibili mareggiate. Per questi motivi, alcuni sindaci della provincia napoletana hanno disposto la chiusura di alcuni luoghi pubblici e in particolar modo delle scuole di ogni ordine e grado.

Nel provvedimento emanato dall’amministrazione napoletana si sottolinea esclusivamente l’interdizione all’accesso ai parchi e alle spiagge pubbliche cittadine, la chiusura degli impianti sportivi Ascarelli, Antonio Juliano, San Pietro a Patierno, Polifunzionale di Soccavo – Palestre A, B e C, e Nestore, oltre alla pista atletica dello stadio Maradona. Sarà sospeso anche l’ingresso al Castel Nuovo.

Intanto è in predisposizione l’ordinanza per determinare la sospensione delle attività scolastiche, per gli istituti di ogni ordine e grado, così come l’accesso ai cimiteri. Anche le scuole afferenti al Comune di Napoli, dunque, stavolta resteranno chiuse.