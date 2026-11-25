Il lupo torna a farsi vedere nell’area di Napoli. Due esemplari sono stati immortalati dalle fototrappole nell’Oasi WWF del Cratere degli Astroni, confermando la presenza del grande predatore a pochi chilometri dal centro cittadino.

Due lupi nel cuore dei Campi Flegrei

La presenza dei due animali è stata documentata attraverso le immagini delle fototrappole installate nella Riserva naturale degli Astroni. A confermare l’identificazione anche i primi riscontri delle analisi genetiche effettuate sui campioni raccolti nell’area.

Come raccontato dal direttore della riserva, Fabrizio Canonico, le prime tracce risalirebbero già al 2022, quando una fototrappola aveva ripreso un esemplare. Nella primavera del 2026, invece, erano stati segnalati due animali nei pressi del lago. Le nuove immagini hanno permesso di approfondire le verifiche e confermare la presenza della specie. Resta da capire se si tratti di individui di passaggio o di un nucleo stabile nell’area flegrea.

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Gli altri avvistamenti del lupo tra Napoli e la Campania

Secondo il direttore della riserva, i lupi potrebbero aver raggiunto i Campi Flegrei attraverso due direttrici: dai Monti del Partenio, passando per il Nolano, oppure dalla foresta di Roccarainola, territori in cui la specie è già presente.

Altre segnalazioni arrivano dall’Oasi WWF di Persano, nel Salernitano, dove il monitoraggio e gli avvistamenti degli ultimi mesi indicano una presenza ormai stabile. Anche il Parco regionale dei Monti Picentini, tra le province di Avellino e Salerno, documenta da tempo la presenza del predatore attraverso le fototrappole e le attività di monitoraggio della fauna selvatica.

Il ritorno del lupo e l’importanza per l’ecosistema

A metà del Novecento il lupo era arrivato a un passo dall’estinzione in Italia, perseguitato per decenni attraverso la caccia, le persecuzioni e l’avvelenamento. Negli anni Settanta ne sopravvivevano appena un centinaio di esemplari, concentrati soprattutto lungo l’Appennino centro-meridionale. La svolta arrivò nel 1971 con il divieto di avvelenamento e, nel 1976, con la protezione legale della specie. Da allora, come riportato dal monitoraggio ISPRA, grazie alle tutele ambientali e alla progressiva espansione del suo habitat, il lupo ha riconquistato gran parte della penisola, tornando anche in territori dai quali era scomparso da decenni.

La ricomparsa del lupo in territori sempre più vicini ai centri abitati fa, quindi, parte di un processo di espansione naturale che interessa tutta la penisola italiana.

Il ritorno del grande predatore rappresenta un segnale importante per la biodiversità. Il lupo svolge, infatti, un ruolo fondamentale nell’equilibrio degli ecosistemi, contribuendo a regolare le popolazioni di ungulati selvatici, come i cinghiali, e influenzando indirettamente la dinamica delle altre specie animali e vegetali.

La sua presenza richiede, però, attenzione e strategie di convivenza, soprattutto nelle aree densamente urbanizzate. Come sottolinea il WWF, la sfida è accompagnare questa espansione con monitoraggio scientifico, informazione corretta, evitando allarmismi e favorendo una convivenza equilibrata tra uomo e fauna selvatica.