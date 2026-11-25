Spunta il nome di un ospite inaspettato tra i possibili protagonisti della seconda e ultima puntata di Meravigliosamente, lo show di Sal Da Vinci in onda il 27 novembre 2026 su Rai 1: si tratta di Aldo Cazzullo, giornalista e vicedirettore de Il Corriere che, proprio durante la partecipazione del cantante partenopeo a Sanremo, aveva accostato la sua canzone (vincitrice del Festival) alla camorra.

Meravigliosamente, Aldo Cazzullo ospite di Sal Da Vinci

Stando a quanto emerso, al termine della registrazione della prima puntata dello show, negli studi Rai di Napoli ha fatto il suo ingresso proprio Aldo Cazzullo. Avrebbe, infatti, registrato il suo intervento da mandare in onda proprio durante la puntata finale. Secondo le anticipazioni fornite da Il Mattino, il giornalista avrebbe tenuto un discorso sul presepe napoletano e su San Francesco, sulla scia di uno dei suoi best seller, come inventore del presepe.

Da Vinci e Cazzullo sarebbero stati visti insieme, vicini e soprattutto in buoni rapporti. Una pace, dunque, fatta in maniera nobile ed elegante con Napoli e la tradizione partenopea come filo conduttore: nessuna polemica pubblica né indignazione, solo la volontà di lasciare andare le polemiche, unendo le forze sul palco per dare risalto alla bellezza di una tradizione che fonda le sue radici proprio nella città napoletana.

Una bella pagina per la televisione italiana con protagonisti due personaggi finora percepiti come parti contrapposte. Da un lato c’è Cazzullo, giunto a Napoli per salire sul palco di Sal Da Vinci e parlare di presepi nella città dei presepi. Dall’altro c’è Sal che, nel corso di questi mesi, non ha mai risposto alla tagliente critica mossa nei suoi confronti ma ha scelto di farlo ora nel modo più elegante possibile: ha invitato Cazzullo nella sua città, accogliendolo a braccia aperte nel suo show e con il suo comportamento nobile ha smentito definitivamente quella infondata polemica.

Lo scorso febbraio, Sal Da Vinci ha conquistato la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Per Sempre Sì. Proprio in quell’occasione, la popolazione partenopea e meridionale aveva accolto negativamente il commento di Aldo Cazzullo, mentre il diretto interessato invitava i suoi fan a non dare ascolto alle critiche.

Cazzullo aveva definito Per sempre sì una delle peggiori canzoni presentate al Festival. Ma fin qui nulla di male: si tratta di un giudizio personale del tutto legittimo in quanto il brano, come qualsiasi altro, può piacere ma anche non piacere. A scatenare la reazione del pubblico sarebbe stata l’associazione tra la canzone e la camorra. A detta del giornalista, infatti, il brano esprimerebbe al meglio l’essenza dei “matrimoni della camorra”.