‘O Presepio, apre il Presepe Vivente Napoletano con 250 figuranti: l’ingresso è libero
Nov 25, 2026 - Veronica Ronza
Presepe Vivente di Sorrento
Dal 28 dicembre 2026 torna ‘O presepio, il Presepe Vivente di Sorrento, giunto alla sua quinta edizione, che darà il via ad un suggestivo percorso tra il giardino arcivescovile e la Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. L’ingresso è libero.
‘O Presepio 2026: il presepe vivente di Sorrento a ingresso libero
La rassegna sarà presentata sabato 5 dicembre, alle ore 19:00, al teatro Sant’Antonino, dove verrà illustrato il programma e il percorso della nuova edizione. Il presepe sarà visitabile il 28 e 30 dicembre 2026 e l’1, 2, 3 e 5 gennaio 2027, dalle 17:30 alle 20:30, proiettando i visitatori in un percorso mozzafiato animato da 27 scene e 250 figuranti in carne ed ossa.
L’iniziativa è promossa dall’associazione di promozione sociale Officina Solidale Sorrento in collaborazione con la Parrocchia della Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, con il patrocinio del Comune di Sorrento e della Regione Campania. L’ingresso è libero, il percorso è accessibile anche per passeggini e sedie a rotelle.
Il presepe si svilupperà negli spazi del giardino arcivescovile e della Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, trasformati in un percorso di scene, ambienti, botteghe, mestieri e momenti di vita popolare ispirati alla tradizione dell’antico presepe napoletano. Un itinerario immersivo in cui il patrimonio culturale del territorio incontra la fede e la memoria collettiva, restituendo al pubblico un’esperienza capace di intrecciare radici, spiritualità e partecipazione.
Il titolo è “Sentinella, quanto resta della notte?”, tratto dal libro del profeta Isaia, che diventa un invito a vegliare e a interrogarsi sul tempo che stiamo attraversando. In un presente segnato da incertezze e conflitti, richiama l’attesa e la speranza, mentre la Natività si fa segno di una luce capace di illuminare anche nel buio.