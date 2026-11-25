Dal 28 dicembre 2026 torna ‘O presepio, il Presepe Vivente di Sorrento, giunto alla sua quinta edizione, che darà il via ad un suggestivo percorso tra il giardino arcivescovile e la Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. L’ingresso è libero.

‘O Presepio 2026: il presepe vivente di Sorrento a ingresso libero

La rassegna sarà presentata sabato 5 dicembre, alle ore 19:00, al teatro Sant’Antonino, dove verrà illustrato il programma e il percorso della nuova edizione. Il presepe sarà visitabile il 28 e 30 dicembre 2026 e l’1, 2, 3 e 5 gennaio 2027, dalle 17:30 alle 20:30, proiettando i visitatori in un percorso mozzafiato animato da 27 scene e 250 figuranti in carne ed ossa.

L’iniziativa è promossa dall’associazione di promozione sociale Officina Solidale Sorrento in collaborazione con la Parrocchia della Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, con il patrocinio del Comune di Sorrento e della Regione Campania. L’ingresso è libero, il percorso è accessibile anche per passeggini e sedie a rotelle.

Il presepe si svilupperà negli spazi del giardino arcivescovile e della Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, trasformati in un percorso di scene, ambienti, botteghe, mestieri e momenti di vita popolare ispirati alla tradizione dell’antico presepe napoletano. Un itinerario immersivo in cui il patrimonio culturale del territorio incontra la fede e la memoria collettiva, restituendo al pubblico un’esperienza capace di intrecciare radici, spiritualità e partecipazione.

Il titolo è “Sentinella, quanto resta della notte?”, tratto dal libro del profeta Isaia, che diventa un invito a vegliare e a interrogarsi sul tempo che stiamo attraversando. In un presente segnato da incertezze e conflitti, richiama l’attesa e la speranza, mentre la Natività si fa segno di una luce capace di illuminare anche nel buio.