Dai profumi del mare ai sapori più avvolgenti della cucina di terra il menù invernale di Roan – Osteria Gourmet porta a tavola piatti tradizionali con incredibili rivisitazioni.

Con l’arrivo della stagione fredda, Roan rinnova la propria proposta gastronomica con un menu autunno-inverno che valorizza i prodotti del periodo e introduce nuove combinazioni, senza rinunciare ai piatti che hanno già conquistato i suoi ospiti.

Il nuovo menu di Roan: tra mare, terra e sapori d’autunno

A pochi minuti dall’uscita autostradale Torre Annunziata Nord/Torre del Greco Sud, in viale Europa 72, il ristorante si conferma una destinazione per chi desidera concedersi una pausa dalla quotidianità, in un ambiente riservato e immerso nel verde. Una cucina che continua a fare della qualità delle materie prime e della ricerca degli abbinamenti i propri punti di forza, trovando nella stagione autunnale e invernale nuove occasioni per sorprendere.

Carpaccio del pescato: ogni giorno una specialità diversa

La nuova carta racconta una cucina che non rinuncia alla propria vocazione marinara, ma amplia lo sguardo verso ingredienti e preparazioni tipicamente legati alla stagione fredda.

Tra le novità degli antipasti c’è il baccalà in tempura con crema di ceci e rosmarino, dove la croccantezza della frittura incontra la consistenza vellutata dei legumi e il profumo aromatico di una delle erbe aromatiche più amate in cucina. Un accostamento che richiama sapori familiari, reinterpretati con una presentazione più contemporanea.

Sempre tra le nuove proposte, i gamberi al panko con sesamo bianco e nero e maionese al lime giocano sul contrasto tra croccantezza, delicatezza del crostaceo e nota agrumata della salsa. Interessanti anche gli involtini di pesce spada con scarole, patate, gamberi e salsa d’amare, una preparazione che combina ingredienti di mare e di terra in un piatto ricco di sfumature in cui il gioco di parole preannuncia la sorpresa del primo assaggio.

Gamberi al panko con sesamo bianco e nero e mayo al lime

Non mancano proposte che guardano più direttamente alla cucina tradizionale: l’insalatina di seppia con finocchi appassiti, mandorle tostate e riduzione di aceto balsamico, il carciofo fritto con salsa al parmigiano, il duo di polpette fritte con ragù e salsa al parmigiano e la parmigiana di patate con provola e pancetta tesa. Preparazioni differenti, accomunate dalla volontà di portare a tavola sapori riconoscibili, capaci di richiamare la cucina di casa e, allo stesso tempo, offrire qualcosa di nuovo che non troverete altrove. Non a caso, uno degli slogan social della creazione gastronomica di Andrea, Antonio e Roberto è proprio il claim: “Solo da Roan”.

I primi piatti: la tradizione incontra nuovi abbinamenti

È soprattutto nella carta dei primi che emerge la ricerca gastronomica di Roan, attraverso accostamenti che mettono insieme ingredienti apparentemente distanti, trovando un equilibrio tra sapidità, consistenze, profumi e – perché no – anche l’estetica.

Fusillone alla lardiata di baccalà

Una delle novità più interessanti è il fusillone alla lardiata di baccalà: “Un esperimento ‘casuale’ ma ben riuscito”, racconta lo chef Antonio, “stavamo assaggiando una classica lardiata per inserirla nel menù, quando abbiamo voluto ‘osare’ mettendoci un pezzo di baccalà. È piaciuto immediatamente sia a me che ai miei colleghi e vale davvero la pena assaggiarla“. Un incontro tra una preparazione profondamente legata alla tradizione napoletana e uno dei grandi protagonisti della cucina di mare invernale oltre che “principe” dei piatti natalizi.

Per chi ama i sapori del bosco e della terra, arrivano invece i ravioli farciti con porcini, noci e crema di zucca. Un piatto che raccoglie alcuni degli ingredienti più caratteristici della stagione, combinando la nota intensa dei funghi, la componente croccante della frutta secca e la dolcezza della zucca.

Carciofo fritto con salsa al parmigiano

C’è poi il risotto alla pescatora, grande classico della cucina marinara, che trova spazio accanto a preparazioni già apprezzate come i rigatoni napoletani con genovese di tonno e stracciata di bufala e gli spaghetti cacio e pepe con tartare di gambero rosso, uno dei must del locale di viale Europa a Torre del Greco.

Una carta che conserva anche alcuni riferimenti imprescindibili della tradizione, dagli spaghettoni alle vongole veraci alle candele spezzate alla genovese.

Baccalà, tonno e verdure di stagione: anche i secondi cambiano volto

La nuova stagione porta interessanti novità anche tra i secondi. Il baccalà torna protagonista anche alla griglia, con scarole saltate: l’unione di due ingredienti profondamente legati alla cucina campana, mentre il tataki di tonno con cuore di scarola riccia, misticanza e datterino propone una preparazione dal carattere più contemporaneo.

Tataki di tonno con cuore di scarola riccia, misticanza e datterino

La presenza delle verdure di stagione diventa un elemento importante anche nella scelta dei contorni: accanto alle patate al forno trovano spazio scarole saltate, friarielli napoletani, zucca e funghi grigliati. Sapori che appartengono alla stagione fredda e che riportano alla memoria una cucina fatta di ingredienti semplici, “nobilitati” da abbinamenti ricercati e capaci di caratterizzare profondamente una tavola.

Naturalmente, resta la possibilità di scegliere il pescato del giorno, la frittura di gamberi e calamari e la grigliata di pesce, senza dimenticare le alternative di carne con entrecôte e hamburger di scottona.

Cene aziendali e occasioni speciali: il piacere di ritrovarsi a tavola

L’arrivo degli ultimi mesi dell’anno porta con sé anche il desiderio di ritrovarsi, festeggiare e condividere momenti al di fuori degli impegni quotidiani. Roan rappresenta una soluzione interessante anche per l’organizzazione di cene aziendali di fine anno e occasioni conviviali in vista delle festività natalizie, anche con menù dedicati per le giornate del 25 Dicembre e 1° Gennaio e con menù da asporto per la Vigilia di Natale e di Capodanno.

Gli ambienti riservati, la grande sala climatizzata e la possibilità di accogliere gruppi rendono il ristorante adatto sia agli appuntamenti professionali sia alle serate tra colleghi, amici e familiari. Un contesto curato, ma senza eccessi di formalità, nel quale la qualità della cucina accompagna il piacere della convivialità.

La stessa atmosfera che si presta, naturalmente, a una cena in coppia, a un anniversario o a una ricorrenza da celebrare con un’esperienza gastronomica decisamente diversa dal solito.

Dove si trova Roan Osteria Gourmet? Tutti i contatti

Il ristorante è facilmente raggiungibile, situato in viale Europa 72, nella zona di Leopardi, a pochi minuti dall’uscita autostradale Torre Annunziata Nord/Torre del Greco Sud.

È possibile prenotare anche tramite The Fork, dove il locale figura tra i primi della città, a conferma della qualità riconosciuta da chi ci è già stato.

Telefono: 081 376 2279

Email: info@roanristorante.it

Facebook: Roan – Osteria gourmet

Instagram: roan_osteriagourmet