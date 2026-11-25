Si celebra oggi, 25 novembre, la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela dei diritti delle donne. Eppure il numero delle vittime continua ad aumentare.

Giornata Internazionale Violenza Donne 2026: i numeri

La Giornata è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. La scelta del 25 novembre come data deriva dall’uccisione delle sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, attiviste politiche dominicane, assassinate il 25 novembre 1960 per la loro opposizione alla dittatura di Trujillo.

Anche il 2026, tuttavia, ha sfiorato numeri importanti relativamente ai casi di femminicidio. Stando ai dati dell’Osservatorio Nazionale Non Una di Meno, fino ad oggi, nel corso dell’anno, in Italia sono stati registrati: 76 femminicidi, 4 suicidi indotti, 6 casi in corso di accertamento oltre all’omicidio di un ragazzo e a 4 suicidi indotti di persone trans.

Si tratta di morti indotte da violenza di genere e eterocispatriarcale. Inoltre, ci sono almeno altri 119 tentati femminicidi riportati nelle cronache online di media nazionali e locali e almeno 15 casi di omicidi correlati, di persone che sono rimaste coinvolte, cercando di fermare il femminicida o l’aggressore di donne e altre persone familiari e amiche.

Tra le persone uccise, la vittima più giovane aveva 5 anni, la più anziana 96. L’età media si aggira sui 57 anni. A rendere ancor più drammatiche le storie delle donne vittime di violenza è l’identità dell’aggressore stesso: si tratta quasi sempre di partner, mariti e conviventi. In molti casi la furia si scatena quando la vittima decide di interrompere la relazione, prendendosi la sua libertà. Nel 20% dei casi esaminati, gli omicidi sono stati compiuti, invece, dai figli, nel 13% da altri parenti. In minima percentuale da sconosciuti o clienti.