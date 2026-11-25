Ha diffuso un appello sul web Luisa Scarpa, la donna di Napoli, affetta da un tumore al pancreas che necessiterebbe di un farmaco costoso, il Daraxonrasib, per tentare di frenare l’avanzata della malattia.

Tumore al pancreas, l’appello di Luisa: “Aiutatemi”

Madre di un ragazzo di 22 anni, Luisa sta combattendo contro un tumore in fase molto avanzata, con diverse metastasi. La chemioterapia non darebbe, al momento, effetti benefici e le sue giornate sarebbero segnate da dolore fisico, stanchezza e nausea, tanto da essere costretta a rimanere a letto per la maggior parte del tempo.

La donna ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe con la speranza di poter allungare la sua vita per trascorrere altro tempo con suo figlio attraverso l’acquisto del farmaco Daraxonrasib, il cui ciclo annuale ha un costo stimato intorno ai 500 mila euro, richiamando anche il precedente appello partito dalla Lombardia di una paziente che, grazie alla catena di solidarietà avviata, era riuscita ad accedere alla terapia con esiti positivi.

“Sono Luisa Scarpa, aiutatemi a continuare a vivere. Sono una mamma disperata che vuole solo avere la possibilità di passare ancora del tempo con il figlio. Il cancro mi ha distrutta, l’unica possibilità è acquistare il farmaco Daraxnrasib. Ho bisogno del vostro aiuto, ho ancora tanta voglia di vivere. Ogni condivisione, ogni donazione, può fare la differenza” – si legge nell’appello.

Luisa, nella giornata di ieri, ha ricevuto anche la visita del deputato Francesco Emilio Borrelli e del consigliere regionale di Avs e membro della Commissione Sanità Carlo Ceparano. Sul fronte istituzionale, Ceparano si è già attivato in Regione, confrontandosi con il presidente Fico, che ha assicurato il massimo impegno per seguire la vicenda, rivolgendo al tempo stesso un appello al ministro Schillaci affinché il farmaco possa arrivare al maggior numero possibile di persone che presentano i requisiti clinici. Anche il Cardarelli ha espresso una valutazione positiva sul caso di Luisa, non avendo risposto alla chemioterapia.