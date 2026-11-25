La città di Napoli accoglie il progetto Teatram – Tram in Musica, che sabato 28 novembre 2026, alle ore 20:00, porterà la meraviglia del teatro a bordo di un tram storico.

Portare il teatro a bordo di un tram: il progetto

Teatram è un progetto promosso e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec, con la partecipazione del teatro Nest- Napoli est teatro, nell’ambito delle azioni di valorizzazione del patrimonio UNESCO e degli Itinerari Culturali della Campania.

Con Teatram – Tram in Musica, il teatro sale a bordo dando vita ad un vero e proprio spettacolo a bordo di un tram storico, che partirà sabato 28 novembre alle ore 20 da San Giovanni a Teduccio, e proseguirà per Napoli Est.

Teatram: come prenotare

Quello del 28 novembre 2026 è il secondo appuntamento musicale a bordo del primo TEATRam di Napoli per la rassegna Prossima Fermata:Supernest, curata da Nest, per la rinascita del Supercinema di SanGiovanni a Teduccio, rimasto chiuso per oltre quarant’anni.

Il programma, della rassegna Prossima Fermata: Supernest è iniziato il 22 novembre 2026 e continuerà fino al 13 dicembre 2026, estendendosi a proiezioni cinematografiche all’aperto, e incontri legati al cinema, in modo gratuito.

Ad animare la serata del 28 novembre 2026 sarà la voce e la musica di Roberto Colella. La partenza è prevista da Corso San Giovanni a Teduccio 378 alle ore 20. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare a partire dal 26 novembre 2026 tramite whatsapp al numero +3908119521956.



