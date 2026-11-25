A seguito della proroga dell’avviso di allerta meteo arancione in Campania, alcuni sindaci della provincia di Napoli hanno disposto la chiusura delle scuole e di altri luoghi pubblici all’aperto per la giornata di domani, giovedì 26 novembre 2026.

Allerta meteo, scuole chiuse in provincia di Napoli: dove

Il sindaco di Torre del Greco ha già firmato un’ordinanza per disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e non, nonchè dei parchi e giardini comunali, oltre al cimitero cittadino. Anche le scuole afferenti ai Comuni di Ercolano, San Giorgio a Cremano, Portici e Torre Annunziata resteranno chiuse per l’intera giornata.

Le lezioni saranno sospese anche a Castellammare di Stabia, Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Frattamaggiore, Calvizzano, Giugliano, Casandrino, Afragola, Pomigliano d’Arco e Casoria. Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto la chiusura delle scuole afferenti al territorio comunale partenopeo. Nelle prossime ore, altre amministrazioni comunali potrebbero emanare simili ordinanze, dunque seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Istituti inaccessibili anche a Procida, Casamicciola Terme, Serrara Fontana, Sorrento e Piano di Sorrento. Intanto anche nei principali comuni salernitani e casertani i sindaci stanno provvedendo ad adottare le opportune misure.

L’avviso di allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo in atto sull’intero territorio regionale, ha emanato un avviso di allerta arancione valido dalle ore 14:00 di oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 14:00 di domani, giovedì 26 novembre 2026.

Il Centro funzionale ha prorogato fino alle ore 14:00 di domani, 26 novembre, l’allerta in vigore, la cui scadenza era prevista alle ore 9:00 dello stesso giorno. Dalle ore 14:00 di oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 14:00 di domani, giovedì 26 novembre, l’allerta passa da gialla ad arancione in tutte le zone, ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove resta gialla.

Fino alle ore 14 di domani è prorogata anche l’allerta per vento forte con raffiche e mare agitato, possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Sono attesi venti sud-occidentali temporaneamente forti, con raffiche locali, e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.