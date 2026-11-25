Il riconoscimento di Unioncamere per l’attività ultracentenaria, certificata a partire dal 1850, premia una storia di famiglia che da oltre 170 anni naviga insieme a quella di Torre del Greco. Il Cantiere Navale Palomba è molto più di un’impresa: è un patrimonio di tradizione e memoria marinara del territorio torrese.

La storia del Cantiere Palomba è lunga più di 170 anni

Le radici del Cantiere Navale Palomba affondano nel lontano 1850, quando Giuseppe Palomba, capostipite della famiglia e stimato maestro d’ascia, avviò a Torre del Greco un’attività artigianale destinata a diventare un punto di riferimento per la cantieristica navale in legno. Da allora l’attività non si è mai più fermata, attraversando guerre, epoche storiche ed evoluzioni nel mondo dell’industria.

A rendere ancora più significativo l’inserimento nel registro delle Imprese Storiche è il lavoro di ricerca che ha permesso di certificare la continuità ultracentenaria dell’azienda.

“Abbiamo fatto ricerche in Capitaneria, addirittura risalendo alla fondazione della prima Capitaneria di porto a Torre del Greco. È venuto fuori il primo registro delle navi costruite in città e, tra le prime pagine, risulta il nostro cantiere“, racconta Giuseppe Borriello, oggi alla guida dei Cantieri Palomba, insieme alla madre Immacolata Palomba.

A questa documentazione si sono aggiunti libri contabili storici, registri degli infortuni e vecchie buste paga scritte a mano. Materiali preziosi che hanno permesso di ricostruire l’attività anche durante il periodo della Seconda guerra mondiale, dimostrando come il cantiere abbia continuato a lavorare persino negli anni più difficili.

Il certificato di iscrizione nel Registro Imprese Storiche, rilasciato al Cantiere Palomba

Il San Giuseppe Due, un’impresa nella storia della marineria italiana

Tra le pagine più importanti della storia dei Palomba c’è la costruzione, nel 1967, del motoveliero San Giuseppe Due. L’imbarcazione entrò nella storia per aver preso parte alla prima spedizione italiana in Antartide, guidate dal comandante Giovanni Ajmone Cat.

“Mio nonno con il fratello hanno costruito la prima barca italiana che è andata in Antartide. Una barchetta di soli 16 metri così resistente da andarci ben due volte“, sottolinea Borriello, ricordando con orgoglio una delle imprese più rappresentative della storia familiare.

Il San Giuseppe Due

Giuseppe Borriello, una passione nata fin da giovanissimo

Per Giuseppe Borriello portare avanti il cantiere è prima di tutto una vocazione, nata molto presto e diventata parte della sua identità.

“Il pomeriggio facevo ‘filone’ dallo studiare, da fare i compiti, perché dovevo correre in cantiere“, ha raccontato. “A 18 anni sono diventato maestro d’ascia. È qualcosa che ho nel sangue, al di là di qualunque titolo di studio e al di là di qualunque altra cosa“. Una passione che oggi si accompagna alla responsabilità di custodire un nome e una storia importanti, che coinvolge ben sei generazioni.

Il cantiere Palomba è, infatti, protagonista di numerosi interventi, spesso molto delicati, in Italia e in tutto il mondo. Fra questi, la restaurazione della barca di Lucio Dalla.

“Diversi personaggi importanti anche dello spettacolo, che hanno barche particolari in legno, vengono da noi per curare ‘le loro bimbe’, come le chiamo io, in quanto si devono avere tutte le giuste accortezze”.

Tradizione e innovazione, senza perdere l’artigianato

La nuova gestione ha saputo coniugare il patrimonio artigianale con nuove opportunità imprenditoriali, ampliando i servizi con circa 50 posti barca destinati a ormeggio, manutenzione e assistenza direttamente in acqua. Accanto alla costruzione e al restauro delle imbarcazioni in legno, è arrivata anche la prima barca in vetroresina, destinata a essere impiegata come imbarcazione VIP durante le regate dell’America’s Cup.

La sfida, oggi, è coniugare le nuove tecnologie con un sapere artigianale che non può essere sostituito dalle macchine. Gli strumenti moderni hanno alleggerito il lavoro e migliorato le possibilità produttive, ma nel cantiere Palomba la manualità resta centrale.

“L’artigianato è bello perché è imperfetto, ma ha una qualità eccellente. Noi riusciamo a creare opere d’arte in legno proprio perché ci mettiamo ancora la mano dell’uomo, unendo la conoscenza e la storicità ai macchinari nuovi“, spiega Borriello.

Il restauro di una nave in legno al Cantiere Navale Palomba

È in questa capacità di guardare al futuro senza rinnegare le proprie origini che risiede il valore del Cantiere Navale Palomba. Il riconoscimento Unioncamere non celebra soltanto la longevità di un’impresa, ma certifica il legame profondo tra una famiglia, il suo mestiere e una città. Dal 1850, la storia dei Palomba è parte della storia di Torre del Greco: un’identità che continua a navigare, passando di generazione in generazione.