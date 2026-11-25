La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo in atto sull’intero territorio regionale, ha emanato un avviso di allerta arancione valido dalle ore 14:00 di oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 14:00 di domani, giovedì 26 novembre 2026.

Allerta meteo arancione in Campania fino al 26 novembre

Il Centro funzionale ha prorogato fino alle ore 14:00 di domani, 26 novembre, l’allerta in vigore, la cui scadenza era prevista alle ore 9:00 dello stesso giorno. Dalle ore 14:00 di oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 14:00 di domani, giovedì 26 novembre, l’allerta passa da gialla ad arancione in tutte le zone, ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove resta gialla.

Fino alle ore 14 di domani è prorogata anche l’allerta per vento forte con raffiche e mare agitato, possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Sono attesi venti sud-occidentali temporaneamente forti, con raffiche locali, e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sono possibili fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico, con instabilità anche profonde dei versanti, frane, caduta di massi e colate rapide di fango. Il rischio idraulico è localizzato. Si possono verificare ruscellamenti, allagamenti, esondazioni e trasporto di materiale. È possibile l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche in presenza di criticità locali come tombature e restringimenti.

Sono possibili anche allagamenti di locali interrati e al piano terra, scorrimento superficiale delle acque sulle strade e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con tracimazioni e allagamenti nelle aree urbane più basse. Si raccomanda ai sindaci di attivare o mantenere attivi i Centri operativi comunali e di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico. Si raccomanda inoltre di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte al vento e al moto ondoso.