Un presunto sistema di compravendita di diplomi ha coinvolto diversi istituti scolastici paritari tra Torre Annunziata e altri comuni dell’area vesuviana. L’inchiesta riguarderebbe anche falsificazioni per personale ATA e docenti.

Il sequestro per diplomi falsi a Torre Annunziata: 32 indagati e quasi 7 milioni di euro

L’operazione è stata condotta dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Torre Annunziata, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica oplontina. Il provvedimento ha riguardato 32 persone, indagate a vario titolo per 46 ipotesi di reato, tra cui associazione per delinquere, falsità materiale e ideologica e autoriciclaggio.

Sono state sottoposte a sequestro 14 società di capitali, tredici delle quali si sarebbero alternate nel tempo nella gestione di sei istituti scolastici paritari di secondo grado. Il valore complessivo dei beni e delle somme sottoposte a sequestro ammonta a 6.937.663 euro. Tra i beni sequestrati figura anche un’automobile di grossa cilindrata del valore di 168mila euro, intestata a uno degli istituti coinvolti.

Le scuole coinvolte tra Torre Annunziata e il Vesuviano

Gli istituti e le società interessati dall’indagine hanno sedi tra Torre Annunziata, Boscoreale, Poggiomarino e Ottaviano. In particolare, a Torre Annunziata figurano gli istituti Dante Alighieri, Massimo Troisi e San Francesco, a Boscoreale il Tito Lucrezio Caro e il Maria Callas, a Poggiomarino il Centro Scolastico Magnum. A Ottaviano risultano, inoltre, coinvolte diverse società riconducibili alla gestione di istituti paritari.

Secondo la ricostruzione investigativa, il sistema si sarebbe basato anche sulla creazione e sulla successione di diverse società, che subentravano nella gestione degli istituti quando quelli precedenti perdevano i requisiti necessari per mantenere la parità scolastica. Una modalità che avrebbe consentito di proseguire l’attività e continuare a rilasciare titoli di studio.

Il meccanismo dei punteggi ATA e docenti

Uno degli aspetti più delicati dell’inchiesta riguarda anche la presunta falsificazione dei rapporti di lavoro del personale docente e ATA. Secondo gli investigatori, l’organizzazione avrebbe certificato esperienze professionali mai realmente svolte, consentendo ad alcuni soggetti di maturare punteggi da utilizzare nelle graduatorie della scuola pubblica.

Il meccanismo avrebbe, quindi, interessato due aspetti fondamentali del reclutamento scolastico: da una parte il conseguimento di diplomi senza un’effettiva frequenza, dall’altra l’attribuzione indebita di punteggi attraverso contratti e servizi lavorativi fittizi. Una vicenda particolarmente grave, poiché avrebbe permesso a determinati candidati di ottenere vantaggi nelle graduatorie a discapito di chi ha realmente frequentato percorsi scolastici e maturato esperienze professionali.

La Procura di Torre Annunziata ha, perciò, disposto il sequestro d’urgenza dei locali degli istituti coinvolti, per evitare il protrarsi di attività illecite.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione la necessità di controlli più rigorosi sugli istituti paritari e sulla validità dei titoli. A essere danneggiati, infatti, sono soprattutto migliaia di aspiranti docenti e personale ATA che cercano di costruire legittimamente il proprio futuro professionale.

L’indagine si trova attualmente nella fase preliminare. Le responsabilità delle persone coinvolte dovranno essere accertate nel corso del procedimento.