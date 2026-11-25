Un momento di confronto tra istituzioni e comitati per fare il punto sulle attività amministrative e affrontare le principali questioni che interessano Torre Annunziata.

L’Amministrazione incontra i comitati al Teatro comunale

L’appuntamento è fissato per lunedì 1° dicembre, alle ore 15:00, presso il Teatro comunale di via Provinciale Schiti 53. All’incontro prenderanno parte comitati, associazioni e giornalisti. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è illustrare le attività attualmente in corso e fornire risposte alle richieste di informazioni recentemente presentate dalle realtà associative del territorio.

Dehors, riqualificazione e manutenzione strade

Tra gli argomenti che potrebbero trovare spazio nel confronto c’è la questione dei dehors, finita al centro delle polemiche dopo controlli, sanzioni e diffide nei confronti di alcuni esercenti. Un tema delicato che chiama in causa la necessità di conciliare il rispetto delle regole con la tutela delle attività commerciali.

Probabile attenzione anche ai progetti di rigenerazione urbana, a partire dal maxi investimento da 21,6 milioni di euro destinato a diverse aree cittadine, tra cui il Litorale Alfani, Villa del Parnaso e la Villa comunale. Possibile confronto, inoltre, sul degrado delle strade, sui ripristini dopo i lavori alle reti dei sottoservizi e sulla tutela degli storici basoli.

L’incontro rappresenterà un’occasione per fare chiarezza, raccogliere segnalazioni e conoscere tempi e prospettive degli interventi.