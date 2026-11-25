Venerdì 27 novembre 2026 Sorrento inaugura la stagione delle feste vestendosi di luci e colori con l’accensione delle luminarie e la successiva Festa dell’Albero di Natale, in programma il primo dicembre.

Inizia il Natale 2026 a Sorrento: via alle magiche luminarie

L’accensione delle tradizionali luci natalizie accompagnerà cittadini e visitatori in occasione del Black Friday, l’appuntamento con promozioni ed offerte esclusive a cura dei commercianti di Sorrento. Martedì 1 dicembre, invece, dalle 16:30, è prevista la Festa dell’accensione dell’Albero di Natale, in piazza Torquato Tasso, che darà idealmente il via anche alle Giornate Professionali di Cinema.

Sul palco, insieme al sindaco, Corrado Fattorusso, e al presidente Anec, Fabrizio Larini, ci saranno tre presenze d’eccezione: il regista Riccardo Milani e gli attori Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. In serata, alle 20:00, sempre in piazza Tasso si terrà il concerto tributo a Pino Daniele.

La serata dedicata al celebre cantautore partenopeo unirà emozioni, cultura, tradizione e spettacolo grazie alla partecipazione di Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Greg Rega, Carlo Fimiani, Marco Zurzolo, Claudio Romano e Tony Esposito. Dal 30 novembre al 4 dicembre spazio anche al cinema con un cartellone di appuntamenti al Teatro Tasso e all’Hilton Sorrento Palace, nell’ambito delle Giornate Professionali di Cinema. Il programma completo delle anteprime cinematografiche è consultabile sul sito delle Giornate di Cinema.

Gli inviti per prendere parte alle proiezioni saranno distribuiti nella giornata di venerdì 27 novembre, dalle ore 8:00 alle 14:00, presso la sala consiliare del Comune di Sorrento. Sarà possibile ritirare un massimo di 2 biglietti a persona, per ogni singola proiezione, fino ad esaurimento posti.