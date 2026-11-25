Scuole chiuse a Napoli domani, giovedì 26 novembre 2026, per allerta meteo arancione. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio cittadino. Il provvedimento riguarda sia gli istituti pubblici che quelli privati. L’ordinanza del Comune di Napoli specifica che “Saranno chiusi i cimiteri cittadini e le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado”.

Scuole chiuse a Napoli per allerta meteo il 26 novembre

Oltre alle scuole cittadine, in virtù dell’allerta meteo arancione saranno chiusi anche i parchi cittadini e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Chiusi gli impianti sportivi all’aperto San Pietro a Patierno, Ascarelli, Antonio Juliano, Villa Nestore (piscina e palestra), Polifunzionale di Soccavo (palestre A, B e C), pista di atletica dello Stadio Maradona, pista di atletica del Parco Virgiliano. Castel Nuovo sarà chiuso al pubblico.

Allerta meteo arancione a Napoli

A causa di possibili precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, di moderata o forte intensità e di venti temporaneamente forti sud-occidentali con mare agitato e possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti, il livello di allerta meteo passa dal giallo all’arancione a partire dalle ore 14:00 di oggi, mercoledì 25 novembre.

Il nuovo avviso della Protezione Civile regionale sarà valido fino alle ore 14:00 di domani, giovedì 26 novembre. Per la stessa durata resterà in vigore anche l’allerta per venti molto forti e rischio di possibili mareggiate. Per questi motivi, alcuni sindaci della provincia napoletana hanno disposto la chiusura di alcuni luoghi pubblici e in particolar modo delle scuole di ogni ordine e grado.