Sarebbe finito nuovamente ai domiciliari Dimitri Fricano, l’uomo arrestato nel 2017 per aver ucciso la fidanzata Erika Preti, con ben 57 coltellate. La scelta dei giudici si legherebbe alla sua obesità e ai conseguenti gravi problemi di salute emersi che renderebbero incompatibile la detenzione in carcere.

Uccise la fidanzata Erika Preti: torna ai domiciliari perché obeso

Una decisione che amplifica il dolore dei familiari di Erika, originaria di Biella e uccisa a San Teodoro, in Sardegna, a soli 28 anni. La coppia stava trascorrendo una settimana di vacanza quando, per delle briciole di pane lasciate sul tavolo, sarebbe partita la discussione, finita nella più brutale delle tragedie.

Già nel 2023, dopo circa sei anni di detenzione, Fricano aveva ottenuto i domiciliari per le sue condizioni di salute, con il permesso di uscire qualche ora al giorno. Nel 2025, considerando superati i suoi problemi, è tornato in carcere ma ad oggi ha ottenuto nuovamente gli arresti a casa dei suoi genitori per la sua obesità, arrivando a pesare oltre 200 kg. Resta da stabilire un eventuale ritorno in carcere.

“Vivo su una sedia rotella, non mi sono lavato per anni perché non ce la facevo. Sono a rischio vita in ogni secondo della giornata. Chiedo scusa ai genitori, già ho detto in sede di giudizio che mi dispiace. Io vivevo per la fidanzata, avrei pagato oro perché fossi morto io” – ha detto, intervistato da Dentro La Notizia.

Da brividi le parole del papà di Dimitri che minimizza l’accaduto parlando di una semplice lite e definisce suo figlio pacifico anche se in realtà picchiava abitualmente la ragazza: “Sono delle tragedie, c’è chi finisce bene e chi finisce male, ma mio figlio non è che è finito bene. Voleva morire lui, le voleva bene. Non era per le briciole, hanno fatto una litigata poi quando uno esce fuori, esce fuori. Mai stato violento, è vero che la picchiava. Chiedo scusa io umilmente ai genitori, era come una figlia. Non è stato un femminicidio, è stata una lite tra ragazzi. Tante liti finiscono così”.