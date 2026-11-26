Un altro caso di femminicidio ha sconvolto il territorio nazionale proprio all’indomani della Giornata contro l’eliminazione della Violenza sulle Donne: un brutale omicidio compiuto a Ponte Buggianese, nel Pistoiese, che ha causato il decesso di una giovane donna di soli 24 anni.

Femminicidio a Ponte Buggianese: è morta una 24enne

Stando a quanto emerso, la vittima sarebbe stata ritrovata priva di vita all’interno di un’abitazione di via Roma. Al momento la dinamica della vicenda è ancora in corso di accertamento. A compiere il delitto sarebbe stato un uomo di nazionalità italiana, nonché compagno della vittima, che subito dopo l’efferato omicidio si sarebbe tolto la vita.

Si sarebbe messo alla guida della sua auto per raggiungere il viadotto autostradale Lora dell’A1 a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Qui avrebbe prima incendiato la vettura per poi darsi fuoco a sua volta, finendo per gettarsi nel vuoto, direttamente dal ponte.

Si tratta dello stesso luogo in cui si verificò il femminicidio di Lorena Isceri, lo scorso 3 settembre, sempre per mano del compagno. Sul viadotto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade. Sotto il ponte sarebbe stata rinvenuta la salma dell’uomo.