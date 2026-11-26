Grande agitazione fra i lavoratori di Torre Annunziata per la chiusura della sede Engineering di Rovigliano. Circa 100 lavoratori saranno trasferiti al Centro Direzionale di Napoli, ma numerosi sono gli interrogativi riguardo il trasferimento.

La sede Engineering di Torre Annunziata chiude dopo oltre 25 anni

Un’altra importante realtà produttiva si prepara a lasciare Torre Annunziata, impoverendo ulteriormente un tessuto economico e occupazionale già duramente provato da anni di crisi.

Dal prossimo 1° dicembre il Gruppo Engineering chiuderà la storica sede di via Terragneta, trasferendo circa cento dipendenti negli uffici aziendali del Centro Direzionale di Napoli. Una decisione che ha provocato la dura reazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, contrari a un provvedimento che rischia di avere ripercussioni non solo sulla vita personale dei lavoratori, ma anche su quella territoriale.

Dopo più di 25 anni, Torre Annunziata perderà, infatti, uno storico presidio occupazionale e tecnologico, arricchendo la lunga lista di imprese che hanno abbandonato il territorio oplontino.

Trasferimento e disagi: la protesta dei lavoratori

La mobilitazione è stata decisa nel corso dell’assemblea del 12 novembre, alla quale hanno partecipato numerosi dipendenti. A partire dal 18 novembre è scattato lo stato di agitazione, accompagnato dallo sciopero delle prestazioni straordinarie per tutto il personale della sede.

Al centro della protesta ci sono soprattutto le ricadute quotidiane del trasferimento. Secondo la RSU, per una parte significativa dei lavoratori raggiungere Napoli potrebbe significare impiegare fino a tre volte il tempo necessario per arrivare all’attuale sede, con un conseguente aumento delle spese di viaggio, sia per chi utilizza l’automobile sia per chi si affida ai mezzi pubblici.

A preoccupare è anche la difficoltà di conciliare i nuovi tempi di percorrenza con gli impegni familiari. I sindacati lamentano, inoltre, l’assenza di adeguate misure compensative, come maggiori possibilità di lavoro agile, convenzioni per i parcheggi e agevolazioni sui trasporti.

Spazi insufficienti al Centro Direzionale

Un ulteriore motivo di preoccupazione riguarda gli spazi disponibili nella sede napoletana. Secondo quanto denunciato dalla rappresentanza sindacale, le postazioni attualmente presenti sarebbero sufficienti per appena un quarto dei dipendenti assegnati alla struttura. L’arrivo di un altro centinaio di lavoratori rischierebbe, quindi, di aggravare le difficoltà organizzative e compromettere il normale svolgimento delle attività.

La RSU di Torre Annunziata e la segreteria provinciale della Fiom-Cgil Napoli hanno chiesto, perciò, un incontro urgente con la direzione aziendale per riaprire il confronto e individuare soluzioni capaci di limitare i disagi.

Nel silenzio delle istituzioni, Torre Annunziata si trasforma, così, sempre di più in una città incapace di offrire opportunità lavorative ai propri cittadini. Un vero e proprio paradosso, se si pensa all’intenso sviluppo industriale a cui fu sottoposta in passato, a discapito della tutela ambientale e paesaggistica. Oggi, Torre Annunziata non ha nessuno dei due.