Il Daraxonrasib, il nuovo farmaco per il trattamento del tumore del pancreas metastatico, potrebbe ben presto arrivare in Campania. La Regione si è già attivata in tal senso avviando anche una prima ricognizione sui pazienti che potrebbero trovare beneficio dalla somministrazione.

Daraxonrasib, quando arriva in Campania il farmaco contro il tumore

Il farmaco, approvato dalla FDA negli Stati Uniti, inibisce le mutazioni della proteina RAS, mostrando risultati significativi in studi clinici, come l’aumento della sopravvivenza globale mediana rispetto alla chemioterapia standard. Negli studi condotti ha dimostrato, per alcuni pazienti, anche la capacità di rendere le metastasi non più rilevabili.

Si tratta, dunque, di una vera e propria svolta nell’ambito delle patologie oncologiche del pancreas, che potrebbero essere gestite, e addirittura potenzialmente eliminate, attraverso l’assunzione del farmaco (che, tuttavia, non risulta somministrabile universalmente ma previa valutazione del singolo caso).

La commercializzazione è stata autorizzata dalla Commissione europea l’11 novembre scorso ma in Italia non è ancora disponibile attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Per questo motivo la Regione Campania si è attivata immediatamente a tutti i livelli, a partire dall’interlocuzione diretta avviata con l’AIFA, da cui sono arrivate rassicurazioni sulla rapidità della tempistica entro cui sarà possibile concludere la procedura autorizzativa a livello nazionale e acquisire concretamente il farmaco.

Le iniziative che le singole regioni stanno intraprendendo in questi giorni si muovono in un quadro di coordinamento nazionale, definito e puntualmente verificato nelle sedi istituzionali competenti. Ieri il presidente Roberto Fico ha posto la questione all’attenzione della Commissione salute della Conferenza delle Regioni, trovando pieno allineamento da parte dei colleghi. Tutti i pazienti hanno pari diritto di accedere alle nuove possibilità terapeutiche sulla base delle specifiche valutazioni cliniche da parte dei medici ed è compito delle Regioni così come delle autorità centrali competenti trovare la strada più efficace ed equa.

In vista dell’acquisizione del farmaco la Regione Campania sta effettuando, attraverso la Rete Oncologica Campana, una ricognizione del numero effettivo di pazienti eleggibili per il farmaco per avere un quadro chiaro. La valutazione di appropriatezza del trattamento rispetto ai singoli casi e la sussistenza delle condizioni per avviare le procedure di reperimento del farmaco è, infatti, operata esclusivamente dai medici oncologi e dai dieci Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) dedicati al tumore del pancreas, afferenti alla Rete Oncologica Campana e distribuiti nelle cinque province.