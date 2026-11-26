Il carovita, la crisi sociale e le conseguenze delle guerre sulle condizioni di vita e di lavoro saranno al centro dell’assemblea pubblica promossa da Potere al Popolo! Torre del Greco per domenica 29 novembre, alle ore 10.30, alla Casa del Popolo “Pezzentelle Rosse”.

Potere al Popolo! Torre del Greco apre un confronto sul carovita

L’iniziativa nasce dalla necessità di mettere a confronto esperienze di lotta diverse, unite dalla volontà di contrastare il peggioramento delle condizioni di vita e di costruire una risposta collettiva. All’assemblea interverranno lavoratori dell’autotrasporto e del settore marittimo, protagonisti delle mobilitazioni contro il caro carburanti. Saranno presenti anche rappresentanti del mondo della scuola e dell’Assemblea cittadina “Parcheggiare non è un Lusso”, impegnata nella battaglia contro il caro parcheggi a Torre del Greco.

Sarà un’occasione per discutere di come il costo della vita incida concretamente sui bilanci delle famiglie, in particolare quelle torresi: dai prezzi dei beni alimentari alle bollette, passando per il costo dell’acqua, della TARI e della sosta. Spese sempre più pesanti che riducono il potere d’acquisto di stipendi e pensioni.

Verso la manifestazione a Roma del 12 dicembre

«Il genocidio che Israele sta compiendo in Palestina con la complicità del governo italiano, la guerra in Ucraina cui il nostro Paese continua ad inviare armi e l’aggressione criminale degli Stati Uniti all’Iran […] sono tutte parte della guerra mondiale a pezzi che già viviamo», si legge nel comunicato di Potere al Popolo!, «I rincari dell’energia e dei carburanti si ripercuotono sul prezzo degli alimenti e dei servizi che compriamo ogni giorno»

Le mobilitazioni degli autotrasportatori, agricoltori, studenti e lavoratori rappresentano, quindi, un segnale importante di opposizione a politiche che mettono al primo posto le spese militari, trascurando i bisogni dei cittadini.

L’assemblea di Torre del Greco si inserisce nel percorso di mobilitazione che porterà alla manifestazione nazionale del 12 dicembre a Roma. Una giornata di lotta per chiedere di fermare le guerre e alzare salari e pensioni.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza. Al termine dell’assemblea sarà offerto un aperitivo contro il carovita.