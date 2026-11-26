A dicembre 2026 torna il Presepe Vivente di Agerola, nel Napoletano, che trasformerà ancora una volta il Borgo di Campora in un luogo senza tempo.

Presepe Vivente di Agerola 2026: torna il magico percorso

Giunto alla sua 50esima edizione, il borgo partenopeo si animerà di tradizioni e fede tra vicoli e botteghe abitate da figuranti in costume. Un cammino mozzafiato che condurrà i partecipanti verso la solennità della Natività, allestita nella Grotta Santa, catapultandoli direttamente nell’essenza del Natale.

Il presepe sarà visitabile il 26 e 27 dicembre 2026, il 2, 3 e 9 gennaio 2027. L’ingresso è consentito dalle 17:00 alle 20:00, con le scene che resteranno aperte fino alle 21:00. Lungo il percorso sarà possibile anche degustare le specialità dei Monti Lattari, affiancando all’itinerario religioso quello enogastronomico.

Tra le specialità da assaggiare quest’anno l’imperdibile fior di latte di Agerola mozzato a mano e la bruschetta col pane integrale agerolese. Non mancherà la pasta e fagioli con la cotenna, preparata come una volta, così come la montanara fritta con pomodoro e una grattata di formaggio. Per concludere in dolcezza le gustose zeppole delle nonne.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Presepe Vivente di Agerola;

Dove: Borgo di Campora, Agerola, provincia di Napoli;

Quando: 26 e 27 dicembre 2026, 2, 3 e 9 gennaio 2027 dalle 17:00 alle 20:00;

Info e prenotazioni: Whatsapp 376.299.2651.