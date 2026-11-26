L’ITS Academy TEC MOS, la fondazione che forma tecnici superiori per la mobilità sostenibile, dà il via a due nuovi corsi gratis per formare futuri macchinisti e conducenti di metropolitana: per iscriversi c’è tempo fino alle ore 15:00 di mercoledì 9 dicembre 2026.

Corsi gratis per macchinisti e conducenti metro in Campania

I bandi, già pubblicati sul sito dell’ITS e sui canali dell’istituto, riguardano il percorso TSM4 per macchinisti ferroviari e il percorso TSM5 per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in aree urbane e suburbane, dalle metropolitane ai sistemi a guida vincolata. Entrambi i corsi sono gratuiti e finanziati dal PR Campania FSE+ 2021-2027.

Ciascun percorso ha una durata di due anni, per un totale di 2.000 ore complessive, suddivise in quattro semestri. La teoria sarà affiancata alla pratica con almeno 800 euro di stage nelle aziende socie della fondazione e in altre imprese della filiera ferroviaria. Tra i soci figurano, tra le altre, importanti realtà del settore come EAV, ANM, Hitachi Rail STS, Alstom Ferroviaria e l’Interporto Sud Europa. Almeno il 60% delle lezioni sarà tenuto da esperti delle aziende del settore.

Il corso TSM4 forma il tecnico superiore del trasporto ferroviario con la qualifica di macchinista, abilitato alla condotta di treni passeggeri e merci e alle manovre. I moduli professionalizzanti saranno affidati a istruttori riconosciuti dall’ANSFISA, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, e permetteranno di conseguire, previo superamento degli esami, la Licenza europea di condotta e il Certificato di avvenuta formazione. Possono candidarsi i cittadini italiani maggiorenni in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Il corso TSM5 prepara invece i conducenti di veicoli per il trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, con due indirizzi: condotta metropolitana e condotta di veicoli a guida vincolata. Dopo la formazione di base, il terzo semestre sarà dedicato alla linea e ai mezzi dell’azienda esercente, con esercitazioni e condotta accompagnata, mentre il quarto alle attività pratiche in azienda. Al termine si potranno ottenere le relative patenti e il Certificato di avvenuta formazione. Per questo percorso, oltre al diploma, è richiesta un’età minima di 21 anni.

«Le aziende del trasporto ferroviario e metropolitano in Campania hanno bisogno di macchinisti e conducenti preparati, e noi li formiamo insieme a loro, in aula e sui mezzi» – dichiara Paolo Lanzilli, presidente dell’ITS Academy TEC MOS – «Sono due anni di studio gratuito, con una parte consistente di formazione in azienda e un titolo riconosciuto in Europa».

Ogni corso è aperto a 25 allievi effettivi e 5 uditori. La selezione tiene conto dei titoli, con un massimo di 10 punti legati al voto di diploma, di una prova scritta da 30 punti su matematica, fisica, meccanica, elettrotecnica, logica, inglese e informatica, e di un colloquio motivazionale che vale fino a 60 punti. Risulteranno idonei i candidati che raggiungeranno almeno 60 punti su 100, e per chi si collocherà utilmente in graduatoria l’ITS organizzerà le visite mediche e psicoattitudinali previste per il personale di condotta.

Al termine del biennio, chi supererà l’esame finale conseguirà il diploma di tecnico superiore di V livello EQF con Europass Supplement e potrà chiedere il riconoscimento di crediti universitari. La domanda va presentata esclusivamente online, compilando il modulo disponibile sul sito dell’ITS Academy.