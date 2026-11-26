Il Comune di Napoli presenta “Natale a Napoli 2026”, il programma di eventi che animerà la città durante le festività, dal 4 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, con oltre 50 appuntamenti a ingresso gratis.

Natale a Napoli 2026: oltre 50 eventi gratis

Un ricco cartellone di iniziative culturali che darà il via a ben 53 appuntamenti gratuiti tra concerti, spettacoli teatrali, performance, reading e incontri. La manifestazione si articola in due principali rassegne: “Altri Natali”, realizzata attraverso l’avviso pubblico con cui ogni anno il Comune sostiene progetti culturali proposti da associazioni e operatori del territorio, e “Sacro Sud”, il progetto speciale organizzato da Black Tarantella, con la direzione artistica e la partecipazione di Enzo Avitabile.

Un programma che intreccia linguaggi artistici, tradizioni e culture differenti, coinvolgendo i quartieri e valorizzando gli spazi culturali e il patrimonio storico della città. Al centro, i temi dell’accoglienza, dell’inclusione e del dialogo tra i popoli, in una visione del Natale che supera la dimensione tradizionale della festa per affermare i valori del pluralismo culturale, del rispetto e del riconoscimento delle differenze come opportunità di crescita e arricchimento.

Sacro Sud

Ideato e diretto da Enzo Avitabile, Sacro Sud è il progetto speciale di Natale a Napoli 2026. Sei appuntamenti, promossi e finanziati dal Comune di Napoli e organizzati da Black Tarantella, in programma dal 13 al 27 dicembre, per un viaggio musicale tra spiritualità, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da diverse parti del mondo (ingresso gratuito con prenotazione via Eventbrite).

La rassegna interpreta la vocazione di Napoli come luogo di incontro e dialogo tra culture, esplorando la dimensione del sacro attraverso sonorità, strumenti e linguaggi musicali differenti. Un percorso che mette in relazione le tradizioni del Mediterraneo con quelle di altre parti del mondo, valorizzando al tempo stesso alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio culturale cittadino. Tra questi, la Basilica di San Pietro ad Aram, luogo simbolicamente di confine, situato ai margini della città antica e successivamente inglobato nel tessuto urbano, in prossimità delle mura e delle porte orientali di Napoli.

Il festival si apre domenica 13 dicembre, alle ore 18:00, nella Basilica di San Pietro ad Aram, con Enzo Avitabile in Sacro Sud. Lo spettacolo rappresenta un viaggio interiore alla ricerca delle radici della spiritualità. Un concerto acustico che parte dai suoni antichi e arriva a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, il più napoletano dei santi e il più santo dei napoletani. Sul palco, insieme al cantautore e compositore partenopeo ci saranno Emidio Ausiello (tamburi a cornice), Giuseppe Di Donna (chitarra napoletana) e Marco Pescosolido (violoncello).

Martedì 15 dicembre, alle ore 18:00, la Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti ospita l’incontro con Stefano Senardi, tra i maggiori discografici e direttori artistici italiani, per la presentazione del libro La musica è un lampo, autobiografia edita da Fandango Libri. Le amicizie, i ricordi, le sorprese, gli aneddoti e i mille flashback di un protagonista della musica, raccontati in prima persona, con la partecipazione straordinaria di Avitabile.

Il programma prosegue nella Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova con tre appuntamenti internazionali. Mercoledì ⁠16 dicembre, alle ore 20:00, in programma l’esibizione del Dudukner Ensemble, quartetto fondato dal grande musicista e virtuoso del duduk Georgy Minasov, che ha riportato in auge la musica dell’Armenia medievale. Dalla scomparsa del fondatore, avvenuta nel 2020, l’ensemble è guidato da suo nipote Georgi Minasyan. Completano la formazioneAram Movsisyan, Artak Asatryan e Gagik Hakobyan. Dal vivo presentano un repertorio che include musica sacra armena, musica ashugh e canti tradizionali.

Venerdì 18 dicembre, sempre alle ore 20:00, va in scena lo spettacolo di Noureddine Khourchid et les Derviches Tourneurs de Damas. Il gruppo siriano, guidato da Noureddine Khourchid, riunisce sei munshid, cantori della confraternita Shâdhiliyya, oltre a tre ballerini della confraternita Mawlawiyya. Dal vivo presentano una performance ipnotica e rara, sospesa tra cielo e terra, con un repertorio che comprende canti inshâd, invocazioni, preghiere, elogi al Profeta e poesie sufi.

Domenica 20 dicembre, alle ore 20:00, l’ultimo appuntamento alla Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova vede protagonista Cherifa Kersit, la poetessa del Medio Atlante. Considerata una delle grandi voci della musica amazigh marocchina, Cherifa è un’artista profondamente radicata nel suo territorio, ma capace di attraversare confini, lingue e culture. Insieme alla cantante ci saranno Aziz Aarim (lotar), Salah Maroufi (bendir) e Abdellaziz Harcha (bendir).

A chiudere la settima edizione di Sacro Sud, domenica 27 dicembre alle ore 18:00, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, sarà Incarnation, una suggestiva performance che riunisce Mathias Delplanque – musicista francese e creatore sonoro – e le danzatrici classiche khmer guidate da Chap Chamroeunmina, prima ballerina del Balletto Reale della Cambogia. La coreografia tradizionale trae ispirazione dalle statue dell’arte antica khmer, per creare un dialogo invisibile tra il movimento e la memoria scultorea. A Napoli verranno proposte 4 performance a distanza di 25 minuti una dall’altra.

«Sacro Sud è un evento che indaga la spiritualità nelle diverse culture che ci circondano. Un raduno spontaneo dedicato all’amore per le differenze e all’uomo. Un dialogo della pace fatto di solidarietà, tolleranza e aggregazione che, attraverso preghiere laiche e canti randagi, tradizioni antiche e sonorità nuove, celebra la connessione profonda tra la musica e la trascendenza, tra il cuore e l’anima» – dichiara Enzo Avitabile, direttore artistico di Sacro Sud.

Altri Natali

Dal 9 dicembre al 10 gennaio, Altri Natali propone oltre 40 appuntamenti articolati in dieci progetti, selezionati attraverso l’avviso pubblico del Comune di Napoli per l’assegnazione di contributi economici alle iniziative culturali del periodo natalizio.

Il tema del mare, filo conduttore dell’edizione 2026, attraversa l’intera programmazione: il Mediterraneo come luogo di incontri e contaminazioni, il rapporto tra Napoli e le sue tradizioni marinare, le storie di partenze e ritorni, il mito di Partenope, le suggestioni del presepe e della musica popolare.

Le iniziative coinvolgono nove Municipalità cittadine, con spettacoli ospitati in chiese, teatri, spazi associativi, parchi e luoghi della cultura. Un cartellone che coinvolge artisti di prim’ordine e realtà culturali del territorio, tra musica, teatro, danza, narrazione e spettacoli rivolti anche a bambini e famiglie.

Ad aprire la rassegna, il 9 dicembre nella X Municipalità, è “Le Sirene del Golfo Ardente”, proposta dell’Associazione Santa Chiara Orchestra con la direzione artistica di Carlo Faiello, che racconta Bagnoli e i Campi Flegrei intrecciando il mito delle sirene, la memoria dell’Italsider e le tradizioni musicali d’area flegrea.

Sempre nella X Municipalità la compagnia Il Teatro nel Baule presenta “Alle onde”, un progetto che include eventi di musica e spettacolo, una mostra e un’installazione interattiva per i bambini e per le famiglie sul doppio tema del mare come spazio di incontro, viaggio e scambio e del Natale come tempo dell’attesa, del dono e del ritorno.

Nella IX Municipalità, “Il presepe, com’è grande!”, a cura del Teatro Stabile delle Arti Medioevali con la direzione artistica di Gian Maria Cervo, propone tre appuntamenti tra musica, teatro e installazioni sonore, esplorando il tema della migrazione attraverso l’immaginario del presepe.

A Scampia, nella Municipalità VIII, “Il canto delle onde – Natale tra teatro, danza e maschere di Napoli” porta in scena cinque spettacoli ispirati alla tradizione letteraria e teatrale napoletana – da Giuseppe Marotta ad Anna Maria Ortese, da Matilde Serao a Roberto De Simone – curati da Marotta e Cafiero editori, con la partecipazione dei ragazzi dell’Accademia La Scugnizzeria.

“Marematica – Quando il mare canta il cunto e il sogno dal grembo di Partenope”, dell’Associazione culturale ‘A Luna & ‘O Sole, porta nella Municipalità IV tre appuntamenti tra drammaturgia, musica dal vivo, storytelling e arti visive, con la direzione artica di Anita Pavone e la partecipazione, tra gli altri, di Carmine Aymone e Roberto Michelangelo Giordi.

Con “Il Natale dei marinai. Da sottoterra al mare aperto”, SUMMA porta l’immaginario del mare e le tradizioni popolari napoletane tra gli spazi sotterranei e le strade della Municipalità I. Tra i protagonisti, Davide Iodice, ideatore della Sea Parade, e i Gatos do Mar, con le loro sonorità mediterranee, in un programma che intreccia musica, teatro e performance itineranti.

Nella Municipalità V, “Mare aperto”, dell’Associazione Il Pozzo e il Pendolo, presenta quattro spettacoli in cui il mare diventa il filo conduttore che unisce tradizione, letteratura e paesaggi sonori. Tra i protagonisti, Maurizio de Giovanni, Marco Zurzolo, Rosaria De Cicco e Marianita Carfora.

Nella Municipalità II, la Fondazione Il Canto di Virgilio propone “Partenope, Stella di Napoli”, tre concerti-spettacolo con Flo, Carlo Faiello ed Enzo Gragnaniello, dedicati al rapporto tra la città, il mito delle sirene e il Mediterraneo contemporaneo. Nella VI Municipalità, “Le Stelle del Mare”, dell’Associazione Performing Art Campania, attraversa repertori e linguaggi differenti con quattro appuntamenti tra gospel, musica napoletana, teatro e poesia, con la direzione artistica di Mimmo Maglionico.

Chiude il percorso “Mare di Luce – Cunti, voci e visioni del Natale”, a cura dell’Associazione culturale Maria SS. della Luce, con cinque appuntamenti a Masseria Luce (Municipalità VII). Il programma spazia dal teatro per famiglie alla musica gospel e polifonica, fino a un presepe vivente multietnico e teatralizzato, che mette in dialogo il valore dell’accoglienza con la tradizione partenopea.

A ideale complemento della programmazione di Altri Natali si inserisce il progetto “Natali erranti: laboratorio di controcanti”, curato da Baba Yaga Teatro e finanziato dal Comune di Napoli attraverso il bando Cultura Napoli 2026. Nato nell’ambito di Altri Natali e giunto alla sua quinta edizione, il progetto anima la Municipalità III con sei appuntamenti tra laboratori e spettacoli, tra la Basilica di Santa Maria della Sanità e la Chiesa di San Severo fuori le mura, con la partecipazione, tra gli altri, di Marzouk Mejri, Maurizio Capone, Annalisa Madonna, Rosalba Di Girolamo e dell’Orchestra Sanitansamble.

Tutti gli appuntamenti di Altri Natali 2026 sono a ingresso gratuito, con le modalità di partecipazione e prenotazione indicate nel programma disponibile sul sito del Comune di Napoli.