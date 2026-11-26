Si è tenuta presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la tavola rotonda sulle aree disagiate d’Italia, promossa dall’Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori, presieduto dall’onorevole Alessandro Caramiello. Un importante momento di confronto tra istituzioni, amministratori locali, giornalisti e rappresentanti del mondo della cultura e dell’associazionismo, finalizzato a riportare al centro dell’agenda nazionale le istanze dei territori più fragili del Paese. Nel corso dell’incontro, coordinato da Luca Antonio Pepe ed Emilio Caserta (giornalista di Vesuvio Live), sono state affrontate le principali criticità delle aree interne e delle realtà insulari, dallo spopolamento alle difficoltà nei collegamenti, dall’accesso ai servizi essenziali alla necessità di valorizzare le risorse locali.

Alla Camera la tavola rotonda sulle aree disagiate d’Italia

Ad intervenire, oltre al presidente dell’Intergruppo Alessandro Caramiello, il vicesindaco di Capri Alberto Santarpia, il sindaco di Casamicciola Terme e già europarlamentare Giosi Ferrandino e Francesco Del Deo, già sindaco di Forio. Il sindaco di Minori Andrea Reale ha illustrato le criticità della Costiera Amalfitana e l’esperienza virtuosa di GustaMinori, manifestazione giunta al suo trentennale.

Pasquale Lampugnale, presidente della Fondazione Mezzogiorno al Centro, ha invece approfondito le problematiche delle aree interne, anche alla luce del rapporto curato negli ultimi mesi. Particolare attenzione è stata riservata alla presentazione di Oltre il Mare 24, nuova testata giornalistica diretta da Massimo Zivelli, storica firma de Il Mattino, nata con l’obiettivo di dare voce alle isole minori italiane, raccontandone le criticità, le eccellenze e le prospettive di sviluppo. Nel corso dell’iniziativa l’Intergruppo ha inoltre conferito il Premio Eccellenza Giornalistica 2026 ad Achille Petti, Alessio Postiglione e Carmela De Rose, per il contributo offerto al mondo dell’informazione, della comunicazione istituzionale e della cultura.

Spazio anche alla presentazione del volume Luce sulla scena, dedicato alla figura del grande scenografo Mario Garbuglia, con l’autrice Daniela Garbuglia e la sceneggiatrice Giovanna Caico. A seguire, l’intervento di Rosalba Giugni, presidente nazionale di Marevivo, che ha richiamato l’attenzione sulla tutela dell’ecosistema marino e sull’importanza della sensibilizzazione ambientale, anche attraverso la campagna internazionale Only One. A concludere i lavori è stato l’onorevole Pasquale Penza.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Intergruppo parlamentare nel costruire una rete sempre più ampia tra istituzioni, amministrazioni locali, mondo dell’informazione e società civile, affinché le aree fragili e le isole minori non siano più considerate territori marginali, ma protagoniste delle politiche di sviluppo del Paese.