Nuove preoccupazioni per il servizio della mensa a Torre Annunziata. Una mamma ha segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli presunte irregolarità nei pasti serviti ai bambini di una scuola dell’infanzia, sollevando dubbi sulla qualità degli alimenti sulla sicurezza dei più piccoli.

Le irregolarità alla mensa di Torre Annunziata segnalate a Borrelli: “Pasti diversi da quelli previsti”

La segnalazione, inviata a Francesco Emilio Borrelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, riguarda due giornate consecutive di refezione scolastica.

Il genitore ha corredato la propria denuncia con fotografie dei pasti distribuiti ai bambini e con la schermata del menù scolastico del 25 novembre 2026, evidenziando una presunta discordanza tra quanto previsto dalle tabelle alimentari e ciò che sarebbe stato portato in tavola.

Nel dettaglio, nella prima giornata, sarebbero stati serviti dei bastoncini di pesce panati, dall’interno scuro e dall’aspetto poco rassicurante. Un alimento che, secondo quanto riferito, non sarebbe stato possibile identificare con certezza.

La situazione si sarebbe ripetuta il giorno successivo. Il menù ufficiale prevedeva pasta con cavolfiore, bocconcini di tacchino e zucca all’olio. Nei piatti dei bambini, invece, sarebbero arrivati pollo dall’aspetto poco cotto, ancora rosato al centro, e scarole.

I timori per la salute e il rischio soffocamento

A preoccupare il genitore non sarebbe soltanto la sostituzione degli alimenti indicati nel menù, ma soprattutto le possibili conseguenze per la salute dei bambini, che hanno appena 3 o 4 anni.

La carne di pollo apparentemente poco cotta rappresenta un elemento che merita particolare attenzione. Una cottura inadeguata delle carni avicole, infatti, può favorire la sopravvivenza di batteri patogeni e provocare infezioni alimentari.

Altrettanto delicata, secondo la segnalazione, sarebbe anche la somministrazione delle scarole a foglia lunga. Le verdure fibrose, se non adeguatamente tagliate e preparate in base all’età dei piccoli, possono risultare difficili da masticare e comportare un rischio di soffocamento.

Si tratta, al momento, di circostanze denunciate da un genitore e che necessitano di verifiche da parte degli organismi competenti per accertare eventuali violazioni.

Borrelli chiede controlli ad Asl, Nas e Comune

«Quando si parla di mense scolastiche, e in particolare di bambini della scuola dell’infanzia di tre e quattro anni, la soglia di attenzione deve essere altissima e non sono ammesse leggerezze né improvvisazioni. […] Con la salute e la sicurezza alimentare dei più piccoli non si scherza», ha dichiarato Borrelli.

Il deputato ha, quindi, sottolineato la necessità di verificare le eventuali irregolarità nel menù scolastico, chiedendo approfondimenti urgenti da parte di Asl, Nas e Comune.

«Chiediamo all’Amministrazione comunale di Torre Annunziata, all’Asl e ai Nas di effettuare subito controlli approfonditi sulle cucine, sulla filiera degli alimenti, sul rispetto del capitolato d’appalto e sulle procedure di preparazione e somministrazione, adottando ogni provvedimento necessario affinché le famiglie abbiano la certezza assoluta che ai propri figli venga servito cibo sicuro, sano e conforme a quanto previsto»

Una mensa partita in ritardo dopo settimane di attesa

La vicenda si inserisce in un contesto già caratterizzato da forti disagi per le famiglie di Torre Annunziata, a causa dell’avviamento della mensa avvenuto con significativo ritardo.

Un ritardo legato alle difficoltà riscontrate nel nuovo affidamento e nella consegna dei locali alla società aggiudicataria, KLAS Services Srl. Nonostante il servizio sia stato ora avviato, dopo mesi di attesa, le famiglie e i lavoratori si ritrovano oggi a fare i conti anche con le criticità segnalate sulla qualità dei pasti.