Il Natale prende vita al Santuario di Pompei con l’inaugurazione dell’edizione 2026 del grande Presepe, aperto al pubblico a partire dal 26 novembre e installato presso l’Altare di San Michele.

Apre il Presepe del Santuario di Pompei: tra pastori e Santi

Un appuntamento che si rinnova ancora una volta, regalando momenti di fede e tradizione in vista delle imminenti festività del Natale. Fulcro centrale della rappresentazione è la Natività che diventa protagonista nella suggestiva scenografia del presepe del Santuario.

Nel corso della serata inaugurale, del 26 novembre alle 19:45, saranno presentati anche i nuovi pastori, realizzati dal maestro Antonio Sorrentino, che arricchiranno il presepe con suggestive figure e originali dettagli, sulla scia delle scorse edizioni di successo.

Nel 2025, infatti, furono aggiunte le statue di tre grandi Santi, strettamente legati ai Fondatori, San Bartolo Longo e la Contessa Marianna Farnararo De Fusco: San Giuseppe Moscati, San Ludovico da Casoria e Santa Caterina Volpicelli. Per l’edizione 2026 il presepe accoglierà ulteriori nuove figure, diventando ancor più suggestivo e scenografico.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Presepe del Santuario di Pompei;

Dove: Altare di San Michele – Santuario di Pompei, provincia di Napoli;

Quando: visitabile dal 26 novembre dalle 19:45.