Sarebbe stata aggredita nella stanza utilizzata come palestra Ionela Miruna Garneata, la ragazza di 24 anni uccisa a Ponte Buggianese (in provincia di Pistoia) dal fidanzato, Andrea Nardini, a sua volta deceduto per suicidio.

Uccisa a Ponte Buggianese: come è morta Ionela

Un delitto compiuto proprio all’indomani della Giornata contro la Violenza sulle Donne, intorno alle 8:00 del mattino quando lo stesso Nardini, 25 anni, avrebbe allertato i soccorsi mentre si dirigeva, in auto, verso il viadotto Lora, nel comune di Barberino di Mugello, dove proprio lo scorso settembre era stata uccisa Lorena Isceri.

“Non voglio parlare con voi, non voglio dirvi chi sono. La mia ragazza sta male, non so se è morta, per favore andate a vedere se sta bene. I nonni non devono vederla così” – avrebbe detto il 25enne telefonicamente agli operatori del 112, come rende noto Il Mattino, interrompendo poi bruscamente la chiamata.

Giunto sul viadotto avrebbe incendiato la sua automobile, dando poi fuoco anche a sé stesso, non si sa se accidentalmente o volontariamente. Stando alle testimonianze degli automobilisti che hanno assistito alla scena, era diventato “una torcia umana”. Si sarebbe poi gettato nel vuoto e il suo cadavere è stato ritrovato in seguito dagli inquirenti.

Intanto gli agenti della polizia e i soccorritori si sono recati presso l’abitazione di via Roma segnalata dal 25enne, scoprendo il corpo privo di vita della giovane Ionela. Stando ad una prima ricostruzione, la ragazza potrebbe essere stata uccisa con un attrezzo da palestra, forse un bilanciere. La salma è stata, infatti, ritrovata nella stanza adibita a palestra dalla coppia e, ad un primo esame, non vi sarebbero sul corpo ferite compatibili con armi da fuoco o da taglio.

Nardini avrebbe fatto riferimento ai nonni in quanto nella stessa palazzina dove i due convivevano, abitavano anche la madre e i nonni del 25enne, collocati in appartamenti separati.