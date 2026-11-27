Francesco Scognamiglio, progettista del carro dell’Immacolata 2026, racconta il percorso artistico che ha portato alla realizzazione del suo bozzetto, e la capacità della festa di unire tutti, attraverso la commozione dei fedeli torresi.

Francesco Scognamiglio racconta il suo legame con l’Immacolata: “È nel nostro sangue”

A Torre del Greco, la festa dell’Immacolata non è soltanto una ricorrenza religiosa, ma è un’occasione per ripercorrere ricordi familiari e riscoprire il senso di appartenenza alla comunità.

Un sentimento che Francesco Scognamiglio conosce bene e che quest’anno potrà tradurre anche in un’opera d’arte, firmando il progetto del carro dell’Immacolata 2026.

L’incarico di progettare il carro dell’Immacolata rappresenta un vero e proprio onore, soprattutto per chi, come Scognamiglio, non ricorda di aver mai perso un’uscita o un’entrata del carro.”L’8 dicembre è una data che non si può scordare, è nel nostro sangue“, ha dichiarato.

Scognamiglio è, infatti, cresciuto di fronte alla Basilica di Santa Croce, nella casa della nonna, dalla quale riusciva a vedere il centro della navata. Una vicinanza che ha trasformato l’appuntamento dell’Immacolata in una ricorrenza imperdibile, durante ogni fase della sua vita.

«Solo a pensarci mi vengono i brividi. […] Quando sono stato fuori a fare il militare sono arrivato in piazza alle 10 e 10. Vestito da bersagliere, non mi sono nemmeno spogliato e sono riuscito a vedere l’uscita del carro».

La realizzazione di un sogno in un anniversario speciale

Il carro del 2026 progettato da Scognamiglio avrà come titolo “Maria, Vergine fatta Chiesa“, in riferimento all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Da questa ricorrenza nasce l’idea di mettere in dialogo due linguaggi artistici: la ricchezza decorativa del rococò e la simbologia francescana.

La parte posteriore del carro sarà dedicata alla Porziuncola. Entrando in chiesa e osservando l’opera da quel lato, infatti, si vedrà la Madonna sulla struttura francescana, per richiamare chiaramente il concetto di Vergine fatta Chiesa.

Per Scognamiglio progettare il carro è stato la realizzazione di un sogno. Un’opportunità arrivata quasi inaspettatamente. «Io sognavo una convocazione, invece bastava andare da don Giosuè e dire che mi sarebbe piaciuto fare il carro», ha raccontato. «Penso per tutti i torresi, ai quali piace fare arte, riuscire a realizzare ciò che ci lega a questa città, alla festa più sentita, sia dal punto di vista religioso, sia dal punto di vista folkloristico e culturale, è un’emozione enorme».

Un’emozione che supera i confini della città

Ma il cuore del racconto di Scognamiglio non è soltanto nell’arte. È soprattutto nella capacità della festa di coinvolgere chiunque, anche chi non è nato a Torre del Greco.

«Chi non è torrese forse si emoziona guardando l’emozione dei torresi», ha spiegato. «Chi è legato all’Immacolata ricorda la mamma, lo zio, il fratello che sta imbarcato e così via. Forse è questo che può emozionare chi non è torrese: vedere il torrese emozionarsi in maniera veramente estrema. A me per esempio emozionano i fiori dei marittimi, le lacrime delle donne anziane che ricordano i propri mariti, i propri genitori. Quando entra ed esce il carro è tutto un emozionarsi continuo. Sono suggestioni pazzesche».

Ed è proprio qui che risiede il linguaggio universale della festa dell’Immacolata. Non serve essere torresi per comprenderla: basta osservare quella piazza piena di persone, che si radunano per l’appuntamento più atteso dell’anno, e percepire quanto un’intera comunità possa ritrovarsi intorno a un simbolo che unisce intere generazioni.