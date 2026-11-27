Dal 30 novembre 2026, su Prime Video, arriva Svergonata, la serie, suddivisa in tre episodi, incentrata sulla vita, la storia e la popolarità social di Rita De Crescenzo, la celebre tiktoker napoletana che continua a destare scalpore.

Svergognata, su Prime Video la serie di Rita De Crescenzo

Un personaggio che divide, scandalizza e diverte, raccontato nella docuserie diretta da Francesco Lettieri. Protagonista indiscussa di ciascun episodio è Rita De Crescenzo, affiancata dai suoi familiari ed amici: Franco Leone, Massimiliano Fiola, Salvatore Bianco, Rosario Bianco, Laura La Divina, Giuseppina Verità, Assunta Vespero, Arnaldo Pastore.

La serie più discussa dell’anno, dunque, ad oggi diventa realtà, proprio come anticipato dalla stessa tiktoker negli scorsi mesi, a seguito delle polemiche emerse dal rifiuto di Netflix nel dare risalto al personaggio. Si vociferava, infatti, di un presunto racconto autobiografico della De Crescenzo in uscita sulla piattaforma, smentito prontamente dai vertici, anche a seguito delle minacce di disdetta da parte degli utenti.

Eppure, Rita De Crescenzo ha portato avanti il suo intento, approdando su un’altra delle piattaforme di streaming più affermate a livello nazionale. Affermandosi come una delle personalità più controverse, ma sicuramente popolari, del panorama social italiano, la tiktoker è diventata un fenomeno capace di conquistare il pubblico e dividere l’opinione pubblica, trasformando la propria quotidianità in uno spettacolo permanente.

Svergognata insegue Rita nella sua vita ordinaria tra impegni, complessi rapporti con i familiari e le polemiche che continua a generare, cavalcando l’attenzione costante dei suoi followes e detrattori. Non mancheranno riferimenti al suo doloroso passato né accenni al suo più grande sogno, ancora da realizzare: quello di diventare attrice e conquistare un ruolo sul grande schermo.

Per molti è l’icona del trash, simbolo di una Napoli che gli stessi partenopei fanno fatica a riconoscere, prendendone decisamente le distanze. Per altri è, invece, fonte di ammirazione ed ispirazione. Fatto sta che i suoi contenuti social hanno catturato l’attenzione generale, portando la tiktoker a raggiungere alcune delle trasmissioni televisive più seguite, come Belve.

Tralasciando le dolorose vicissitudini del suo passato, un processo per presunto spaccio di droga (sempre smentito dalla diretta interessata), gli alterchi con il deputato Francesco Emilio Borrelli, l’arresto del figlio e altri episodi che hanno visto la De Crescenzo al centro delle polemiche, non è passato inosservato uno dei messaggi positivi diffusi dalla donna.

Proprio a Belve aveva parlato del suo percorso di rinascita: incontrando la fede si sarebbe liberata dalla dipendenza dalla droga e dagli psicofarmaci, prendendo nuovamente in mano la sua vita e invitando le persone nella sua stessa situazione a fare lo stesso. Avrebbe, inoltre, iniziato a studiare per cercare di migliorare sempre più sé stessa, oltre a “mettersi in regola” con la burocrazia e tutto ciò che concerne la sua attività economica.

Proprio in televisione aveva anche chiesto scusa al deputato Borrelli che tra l’altro sarà presente anche nella serie. Sarà data voce, inoltre, anche ad altri personaggi come l’autrice e conduttrice Daniela Collu, la giornalista Isabella De Silvestro, Mario Di Martino, Vincenzo Galasso, il giornalista Peppe Pace, lo scrittore e autore TV Antonio Pascale.

Svergognata è una produzione Groenlandia in collaborazione con Prime Video, in associazione con Anemone, prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano, produttrice esecutiva Cecilia Passa, produttori associati Alessandro Elia e Walter De Majo.