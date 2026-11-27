La maestosa Villa Campolieto di Ercolano, gioiello architettonico del Miglio d’Oro, giovedì 3 dicembre 2026 torna ad essere palcoscenico d’eccezione de I Grandi Anniversari, la rassegna culturale dedicata alle figure chiave del Novecento e della storia artistica italiana: l’appuntamento sarà dedicato a Mario Merola e vedrà la partecipazione di alcuni ospiti d’eccezione. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

A Villa Campolieto l’evento per Mario Merola: c’è Andrea Sannino

Promossa dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, con il Patrocinio del Ministero della Cultura e la produzione di Dipshow, la terza edizione dell’iniziativa rende omaggio al grande Mario Merola, in occasione del ventesimo anniversario dalla sua scomparsa. L’evento prenderà il via alle ore 20:00 del 3 dicembre negli spazi del Salone delle Feste di Villa Campolieto.

Interprete dalla voce inconfondibile, attore di teatro e di cinema, indiscusso “Re della Sceneggiata” e ambasciatore di Napoli nel mondo: nel corso della serata verrà ripercorsa la parabola umana e artistica di Merola e sarà ricordato il suo fondamentale contributo alla storia della musica, del teatro, del grande schermo e della televisione.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra memoria, musica e racconto sarà il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, già conduttore delle prime due edizioni della rassegna. La regia dell’evento è firmata da Frè (Alessandro Freschi), impreziosita dalle musiche originali curate da Federico Luongo.

Testimonianze, riflessioni e omaggi artistici arricchiranno la serata con la partecipazione di alcuni ospiti d’eccezione. Saranno presenti: Loredana e Roberto Merola, figli del re della sceneggiata e custodi della sua eredità umana e professionale; il professor Marino Niola, grande antropologo e docente presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, che offrirà una interessante lettura del mito di Merola; Gianni Simioli, popolare autore e conduttore radiofonico, profondissimo conoscitore della scena musicale partenopea; Andrea Sannino, tra le voci più amate della scena musicale napoletana e nazionale.

Dopo l’ampio successo riscosso dalle sue precedenti edizioni – che hanno celebrato giganti del calibro di Marcello Mastroianni, Walter Chiari, Francesco Rosi, Nanni Loy e Vittorio De Sica, solo per citarne alcuni – I Grandi Anniversari conferma la propria vocazione nel valorizzare i protagonisti immortali del patrimonio culturale italiano, offrendo al pubblico un nuovo appuntamento imperdibile.