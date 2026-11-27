Un brutale parricidio si sarebbe verificato nella notte a Trieste dove un 35enne avrebbe ucciso il padre, un uomo di 65 anni.

“Ho ucciso mio padre”: il brutale omicidio a Trieste

Una tragica vicenda che vede protagonisti un padre e un figlio, consumata all’interno dell’abitazione di famiglia. Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Rai News, il 35enne avrebbe accoltellato alla gola il padre, morto dissanguato in pochi istanti. La vittima è un uomo di 65 anni.

Sarebbe stato il figlio stesso ad allertare i soccorsi dopo aver compiuto il brutale delitto: “Venite, ho ucciso mio padre”. All’arrivo dei soccorsi, tuttavia, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Fatale sarebbe stata la coltellata inferta alla gola.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Polizia che hanno identificato il 35enne, arrestandolo e conducendolo in carcere. Al momento si indaga sul movente e sull’esatta sequenza dell’omicidio che ha causato il decesso del 65enne.

Un altro drammatico omicidio compiuto tra le mura di casa, proprio all’indomani della vicenda che ha sconvolto la provincia di Pistoia dove una ragazza di 24 anni è stata ritrovata morta. Ad ucciderla sarebbe stato il fidanzato, un 25enne, che subito dopo l’assassinio si sarebbe diretto su un viadotto per darsi fuoco e gettarsi nel vuoto. Il suo cadavere sarebbe poi stato ritrovato ai piedi del cavalcavia dagli inquirenti.